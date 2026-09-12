Συνεχίζεται σήμερα η νέα διοργάνωση της World Athletics, το Ultimate Champion, με τον Μίλτο Τεντόγλου να ρίχνεται στην μάχη της Βουδαπέστης.

Ο Έλληνας δύο φορές Ολυμπιονίκης του μήκους, θα έχει την ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, που τον αιφνιδίασε με το τελευταίο του άλμα στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά κατά την περίοδο του ανοιχτού στίβου μέσα στο 2026, που ο Τεντόγλου δεν έφυγε από αγώνα ως νικητής.

Στο Ultimate Champion μετέχουν επίσης στο μήκος ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ, ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ, ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ, ο Κινέζος Μινγκούν Τζανγκ και ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς.

Ο αγώνας του Μίτλου Τεντόλου θα ξεκινήσει στις 20:44. Η διοργάνωση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.