Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αφορά τη συνταγματικότητα του τρόπου παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Η συζήτηση, που διεξήχθη ενώπιον της μείζονος διευρυμένης Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφορά το ζήτημα της παρακράτησης της εισφοράς επί του συνολικού ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, με τον γενικό επίτροπο Επικρατείας, Γεώργιο Βοΐλη, να τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ.

Ο κ. Βοΐλης εξέφρασε τη θέση ότι ο μη κλιμακωτός προσδιορισμός της ΕΑΣ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαλλάσσονται από την επιβάρυνση μόνο οι συντάξεις που δεν υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ και όχι και το αντίστοιχο τμήμα των συντάξεων που ξεπερνούν αυτό το όριο, δεν συνάδει με σειρά συνταγματικών διατάξεων και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρος.

Τι υποστήριξε ο γενικός επίτροπος για την ΕΑΣ και τα ποσά που παρακρατούνται

«Δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη δεν πρέπει να συνεισφέρουν στην ΕΑΣ και στη διασφάλιση των συντάξεων για τις επόμενες γενεές. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με ισότητα, με αναλογικότητα και να συνεισφέρουν στα διάφορα βάρη ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, γιατί η σύνταξη είναι το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για μεγάλη μερίδα συνταξιούχων», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βοΐλης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα ποσά που καταβάλλουν ορισμένοι συνταξιούχοι ως εισφορά αλληλεγγύης φτάνουν τις 5.000-6.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τις 8.000 ευρώ ετησίως.

«Επιβάλλεται κατά τη γνώμη μου, κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών αρχών, αναδιάταξη, αναμόρφωση της ΕΑΣ, ώστε αυτή να γίνει πιο ίση, πιο αναλογική και εν τέλει πιο δίκαιη και εισηγούμαστε να επεκταθεί η ρύθμιση και το απαλλασσόμενο ποσό των 1.400 ή των 1.468 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους και η επιβολή των διαφορετικών συντελεστών να γίνεται ανά κλιμάκιο συντάξεως», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αναδρομικότητας, διατύπωσε την άποψη ότι αυτή θα πρέπει να ισχύσει μόνο για όσους έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια.

Αφορμή για την εξέταση του ζητήματος αποτέλεσε η προσφυγή του πρώην προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νίκου Αγγελάρα, ο οποίος έθεσε θέμα παραβίασης των αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας, ζητώντας παράλληλα την επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό των κρατήσεων της ΕΑΣ.

Οι νομικοί παραστάτες του, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, ενώ παρέμβαση έκανε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις τοποθετήσεις τους, οι συνήγοροι τόνισαν, μεταξύ άλλων, ότι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, διασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των οικονομικών του κράτους. Όπως υποστήριξαν, για την εφαρμογή της δεν απαιτείται η επιβολή νέων μέτρων, αλλά απλώς περιορίζεται το ετήσιο ύψος του ποσού που αποταμιεύεται από την παρακράτησή της, καθώς και από τους τόκους του κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί κατά τα τελευταία 16 έτη.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπεραμύνθηκαν της συνταγματικότητας του ισχύοντος τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των πολιτών και ότι η συγκεκριμένη εισφορά δεν επιβαρύνει το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων.

Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος και ζήτησαν να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσφυγή. Η δημοσίευση της απόφασης αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2027.