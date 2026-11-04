Ένα τηλεφώνημα στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη, μετά την απόρριψή του στις εξετάσεις για δραματική σχολή, έκανε ο Παντελής Καναράκης, ζητώντας τη βοήθειά της για να πετύχει τον στόχο του. Ο ηθοποιός θυμήθηκε την απρόσμενη πρωτοβουλία του, την αντίδραση της αείμνηστης ηθοποιού και την απάντηση που πήρε, παραδεχόμενος σήμερα πως τότε είχε μεγάλο θράσος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο Παντελής Καναράκης περιέγραψε πώς αποφάσισε να αναζητήσει απευθείας τη Μελίνα Μερκούρη, όταν δεν κατάφερε να περάσει στις εξετάσεις. Όπως είπε, η ορμή της νεαρής ηλικίας τον έκανε να προχωρήσει σε μια κίνηση που σήμερα ο ίδιος δυσκολεύεται να πιστέψει.

«Καλέ, όλη η διαπλοκή που υπάρχει στο ελληνικό κράτος αντιπροσωπεύεται εδώ. Λέω πόσο το θράσος, το θάρρος, η ορμή των νιάτων πόσο σε καταδυναστεύει. Δεν πήγε το μυαλό μου ούτε καν να βάλω, ας πούμε, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου να πάρουν τηλέφωνο. Πήρα εγώ στο σπίτι, βρήκαμε το τηλέφωνο και πήρα εγώ. Πόσο θράσος μπορεί να έχεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε βρει τα στοιχεία επικοινωνίας της Μελίνας Μερκούρη μέσω μιας δημοσιογράφου που γνώριζε τους γονείς του. Στα χέρια του είχε τόσο το τηλέφωνο του γραφείου της όσο και εκείνο της κατοικίας της, επιλέγοντας τελικά το δεύτερο.

«Από μία γνωστή των γονιών μου που ήταν δημοσιογράφος. Είχε τα τηλέφωνα του γραφείου και της οικίας. Και εγώ δεν πήγα στο γραφείο, γιατί ήμουν και έξυπνο παιδί. Πήρα στο σπίτι. Δεν το σήκωσε η Μερκούρη. Το σήκωσε μια κυρία που είχε βοηθό. Λέω “γεια σας” και μου λέει “τι τη θέλετε;”. Λέω “έδωσα στο υπουργείο και με κόψανε και θέλω να μιλήσω”. Και την ακούω που το λέει. “Είναι ένα παιδί” και το παίρνει. Δηλαδή πόσο είδωλο μπορεί να είναι; Και αρχίζω και κλαίω εγώ», θυμήθηκε.

Η απάντηση της Μελίνας Μερκούρη που δεν ξέχασε

Όταν τελικά κατάφερε να μιλήσει με τη Μελίνα Μερκούρη, ο Παντελής Καναράκης της ζήτησε ουσιαστικά να παρέμβει, ώστε να αλλάξει το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Η απάντηση που έλαβε, όπως θυμάται, ήταν ευγενική, αλλά ξεκάθαρη.

«Μου λέει, θυμάμαι και τη φράση, “δεν γίνεται, βρε αγόρι μου, παρέμβαση από την υπουργό”. Και λέω “ποιος θα το μάθει;”. Τελικά, μου μίλησε πολύ όμορφα και γλυκά και κλείσαμε το τηλέφωνο και παρέμεινα κομμένος μέχρι να περάσω μετά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην επιμονή που χρειάστηκε μέχρι να καταφέρει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο, εξηγώντας ότι η πρώτη αποτυχία στις εξετάσεις δεν τον έκανε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Όπως τόνισε, η επιθυμία του να γίνει ηθοποιός παρέμεινε ισχυρή, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στη συνέχεια.

«Παιδιά, εγώ αυτό το λέω όχι μόνο για μένα, για αυτό που έκανα, για όλο τον κόσμο. Όταν το “θέλω” μέσα σου ουρλιάζει, εκεί θα πας. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αν θέλεις κάτι. Ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή, στο 70% το πετυχαίνουμε. Θα αγωνίζεσαι προς τα εκεί. Εγώ δηλαδή, ήταν μονόδρομος αυτό το πράγμα. Δεν στάθηκε ικανό ούτε το ότι με κόψανε ούτε κάποιες ατυχίες μετά στη δουλειά. Τίποτα. Ήμουνα στοχοπροσηλωμένος εκεί και κυρίως στο θέατρο. Η δουλειά είναι πρωταγωνίστρια και ντίβα στη ζωή μου», κατέληξε.