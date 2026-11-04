Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές για άρρωστα παιδιά έρχονται στο φως, καθώς οι έρευνες των Αρχών αποκαλύπτουν τις οικονομικές κινήσεις των κατηγορουμένων, τις διαδρομές των χρημάτων και τις σχέσεις τους με πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι νέες εικόνες, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή Live News φωτίζουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση της ΜΚΟ, με τις ευθύνες να μεταφέρονται από τον έναν κατηγορούμενο στον άλλο. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας εν ενεργεία αστυνομικός που φέρεται να διατηρούσε επικοινωνία με τον 37χρονο ιδρυτή της οργάνωσης, η μητέρα της 35χρονης συντρόφου του, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα υποστήριξε κατά την απολογία της η 35χρονη, η οποία προφυλακίστηκε, επιχειρώντας να περιορίσει το ύψος των χρημάτων που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, αλλά και να αποδώσει την ευθύνη στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

Η 35χρονη μιλά για μία Louis Vuitton και αποδίδει την ευθύνη στον Φιρινίδη

Η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, η οποία μετά την απολογία της πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, υποστήριξε ότι τα ποσά που λείπουν από τους εράνους είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί. Παράλληλα, έδειξε ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρημάτων τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφερόμενη στις αγορές που έχουν προκαλέσει ερωτήματα, η ίδια ισχυρίστηκε ότι από τα χρήματα των δωρεών αγόρασε μόνο μία ακριβή τσάντα του οίκου Louis Vuitton.

«Εγώ μόνο μια Louis Vuitton αγόρασα. Δεν ισχύουν όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες», ανέφερε.

Για τις φωτογραφίες από ταξίδια, διακοπές και νυχτερινές εξόδους, η 35χρονη υποστήριξε ότι παρουσιάζονται αποσπασματικά και δεν αποτυπώνουν την καθημερινότητά τους.

«Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με ενοίκιο 500 ευρώ», ήταν ο ισχυρισμός της.

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 37χρονου κατηγορούμενου εμφανίστηκαν στο Live News να υπερασπίζονται τον γιο τους, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει διογκωθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι αυτά. Είναι το καλύτερο παιδί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε ο διαιτητής που αφέθηκε ελεύθερος

Την εμπλοκή του σε παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα και σε χειραγωγημένους αγώνες αρνήθηκε ο κατηγορούμενος διαιτητής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη και ότι δεν είχε ποτέ επικοινωνία μαζί του, ενώ αρνήθηκε ότι έχει λάβει χρήματα ή ότι συμμετείχε σε στημένους αγώνες.

«Δεν γνωρίζω τον Φιρινίδη ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Οι άλλοι παράγοντες αναφέρονται σε εμένα στις συνομιλίες, αλλά εγώ δεν χρηματίστηκα ποτέ και ούτε συμμετείχα σε στημένους αγώνες», φέρεται να δήλωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, η ΜΚΟ φέρεται να λειτουργούσε με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων μεταξύ προσώπων του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 37χρονου. Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, αντιπρόεδρος η σύζυγός του, ενώ στη διοίκηση συμμετείχαν και συγγενικά τους πρόσωπα.

Η μητέρα της 35χρονης και το εξώδικο για τον λογαριασμό παιδιού με καρκίνο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η μητέρα της 35χρονης, η οποία φέρεται να είχε εμπλοκή σε υπόθεση κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού που είχε δημιουργηθεί για την οικονομική ενίσχυση μητέρας παιδιού με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η 58χρονη φέρεται να κατέθεσε χρηματικό ποσό στον ατομικό λογαριασμό της μητέρας και στη συνέχεια η κόρη της απέστειλε εξώδικο στην τράπεζα, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα του λογαριασμού.

Στο εξώδικο αναφερόταν:

«Καταγγέλλουμε τον συγκεκριμένο λογαριασμό για απάτη καθώς η μητέρα αυτού του παιδιού εξαπατά τους πολίτες. Ο λογαριασμός της δεν είναι ερανικός».

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισαν τα συγγενικά πρόσωπα του βασικού κατηγορουμένου, αλλά και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλα άτομα που γνώριζαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Ο εν ενεργεία αστυνομικός και οι συνομιλίες με τον 37χρονο

Σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά έναν εν ενεργεία αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε επικοινωνία με τον 37χρονο κατηγορούμενο ακόμη και μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε διατελέσει στο παρελθόν τεχνικός διευθυντής σε ποδοσφαιρική ομάδα, ενώ φέρεται να είχε στοιχηματίσει 25 φορές σε ήττα της ομάδας του.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες του με τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη γίνεται αναφορά στα ερωτήματα που είχαν αρχίσει να διατυπώνονται για την προέλευση των χρημάτων του 37χρονου.

Σε έναν από τους διαλόγους, ο αστυνομικός φέρεται να τον ενημερώνει ότι κυκλοφορούν σχόλια για την οικονομική του κατάσταση και τον κίνδυνο να οδηγηθεί στη φυλακή.

Αστυνομικός: «Λένε για σένα, από πού βγάζεις τόσα λεφτά και ότι θα σε πάνε φυλακή κτλ».

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: «Να εξηγήσεις ότι εγώ είμαι επιχειρηματίας και βγάζω χρήματα από τις επιχειρήσεις μου. Δεν σχετίζεται η ΜΚΟ».

Αναλήψεις 532.000 ευρώ και μεταφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις τραπεζικές κινήσεις του 37χρονου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, από έναν και μόνο προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα στην τελευταία πενταετία.

Όταν η τράπεζα ζήτησε εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε διαφορετικές αιτιολογίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξε ότι επρόκειτο για χρήματα από τη βάφτιση του παιδιού του, ενώ σε άλλες έκανε λόγο για οικονομική βοήθεια προς άρρωστο παιδί της οικογένειας.

Από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πραγματοποιήθηκαν:

Αναλήψεις ύψους 532.000 ευρώ.

Μεταφορές 450.000 ευρώ σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μεταφορές 6.179 ευρώ σε λογαριασμούς της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Από το σύνολο των χρημάτων που διακινήθηκαν, μόλις 9.000 ευρώ φέρεται να κατέληξαν στις οικογένειες άρρωστων παιδιών.

Σε συνομιλία με υπάλληλο της τράπεζας, ο 37χρονος ενημερώθηκε ότι ο προσωπικός του λογαριασμός επρόκειτο να δεσμευτεί, καθώς είχαν εντοπιστεί κινήσεις που δεν συμβάδιζαν με τον τύπο του.

Υπάλληλος τράπεζας: «Σχετικά με τον ατομικό σας λογαριασμό, θα δεσμευτεί καθώς διαπιστώθηκαν κινήσεις που δεν συνάδουν με τον τύπο του λογαριασμού σας».

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: «Δηλαδή;».

Υπάλληλος τράπεζας: «Έχετε πιστώσεις μεγάλων ποσών, με αιτιολογίες ονόματα όπως για τον “Δημητράκη”, τον “Γιωργάκη”. Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail ενημέρωσης για την απενεργοποίηση του λογαριασμού και για την έκδοση σχετικής τραπεζικής επιταγής, ώστε να παραλάβετε το υπόλοιπο ποσό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 20 Αυγούστου ο 37χρονος επισκέφθηκε υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας και προχώρησε στην ανάληψη των χρημάτων που είχαν απομείνει στον λογαριασμό.

Τα 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο και οι συναλλαγές στη Λιθουανία

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε και δέσμευσε τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο, στον οποίο βρέθηκαν 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο λογαριασμός συνδέεται με τον 37χρονο ιδρυτή της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές ερευνούν και συναλλαγές της ΜΚΟ σε τράπεζα της Λιθουανίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια αποκάλυψη, για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο είχε εντοπιστεί τραπεζικός λογαριασμός του ζευγαριού των γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μεταξύ, από τη δικογραφία φέρεται να προκύπτει ότι οι οικογένειες που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση καλούνταν να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαίωναν ότι είχαν παραλάβει συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε μετρητά.

Σε ένα από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, μητέρα ανήλικου παιδιού δηλώνει ότι έλαβε 23.500 ευρώ από το σωματείο ως δωρεά για την κάλυψη αναγκών υγείας και καθημερινότητας του παιδιού της, αναλαμβάνοντας παράλληλα αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων.

Αύριο απολογείται ο 37χρονος για τις αναλήψεις και τα στημένα παιχνίδια

Ο 37χρονος κατηγορούμενος καλείται αύριο να δώσει εξηγήσεις για τις αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, τη στοιχηματική του δραστηριότητα και τον τρόπο λειτουργίας της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει.

Στο επίκεντρο της απολογίας του αναμένεται να βρεθούν και οι σοβαρές υποψίες για διοχέτευση παράνομου χρήματος σε τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες της Πιερίας, καθώς και για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστώσουν ποια πρόσωπα είχαν γνώση ή συμμετοχή στη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα.