Η νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου δεν προκαλεί κανένα αρνητικό συναίσθημα στη Θεοφανία Παπαθωμά. Αντίθετα, η ηθοποιός υποδέχτηκε με χαρά την είδηση για την προσωπική ζωή του πρώην συζύγου της, στέλνοντάς του δημόσια τις ευχές της για ευτυχία και αγάπη.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η Θεοφανία Παπαθωμά ρωτήθηκε για τη νέα σύντροφο του ηθοποιού και δεν έκρυψε τη θετική της διάθεση.

«Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ. Του εύχομαι όλα τα καλά. Ευτυχία και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, πάντοτε είχαμε ωραία σχέση, δεν έχουμε κανένα θέμα, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι», απάντησε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι δυο τους έχουν διατηρήσει καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους, χωρίς να υπάρχουν εκκρεμότητες μεταξύ τους.

Η κοινή πορεία και το διαζύγιο

Η Θεοφανία Παπαθωμά και ο Πασχάλης Τσαρούχας παντρεύτηκαν το 2006, ενώ την ίδια χρονιά απέκτησαν τον γιο τους, Αχιλλέα. Έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής ζωής, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με το διαζύγιό τους να εκδίδεται το 2013.

Έκτοτε διατηρούν επικοινωνία και καλές σχέσεις, έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς τον γιο τους.

Η προσωπική ζωή του Πασχάλη Τσαρούχα απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, όταν ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, συνοδεύοντάς τη με μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να απαντά: «Όλα μαζί…». Η σχέση τους, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από τη δημόσια αυτή εξομολόγηση.

Η απάτη με τη ΜΚΟ και η προσωπική της εμπειρία

Στην ίδια συνέντευξη, η Θεοφανία Παπαθωμά αναφέρθηκε και στην υπόθεση απάτης με τη ΜΚΟ, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί και η ίδια προσέγγιση για την αναδημοσίευση σχετικού περιεχομένου.

«Είναι πολύ κρίμα. Βλέπουμε συνέχεια τέτοια περιστατικά και σε τι κόσμο ζούμε. Απελπισία. Με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή και η λύση είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ο καθένας ξεχωριστά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία:

«Με είχαν προσεγγίσει και εμένα στο παρελθόν, έκανα κάποιες αναδημοσιεύσεις αλλά μετά κατάλαβα τι γίνεται και τα έχω κόψει και πλέον αν θέλω να βοηθήσω, το κάνω μόνο εκεί που ξέρω».