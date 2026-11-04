Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Πενσυλβάνια, καθώς ένας πατέρας πέταξε τα δύο μικρά παιδιά του από το τελευταίο επίπεδο κτιρίου στάθμευσης και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό, σε μια φρικιαστική υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αστυνομικών αρχών.

Ο σαρανταδυάχρονος Πάτρικ Λιντς, ο οκτάχρονος γιος του Τζέιμς και η μόλις εξάχρονη κόρη του Κάρολαϊν, εντοπίστηκαν νεκροί στη βάση πολυώροφου γκαράζ στο προάστιο Μάουντ Λέμπανον του Πίτσμπουργκ γύρω στις τέσσερις και τέταρτο το απόγευμα της Τρίτης, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό που έσπευσαν αμέσως στο σημείο κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνηψης, όμως και οι τρεις ανακηρύχθηκαν νεκροί στον τόπο του συμβάντος εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστησαν από την «προφανή πτώση», όπως ανακοίνωσε επίσημα το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Αλεγκένι.

Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της τραγωδίας

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδεικνύουν ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, ενώ οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων λεπτών.



Μέχρι στιγμής παραμένουν εντελώς αδιευκρίνιστα τα αίτια που ώθησαν τον Πάτρικ Λιντς να αφαιρέσει τη ζωή των παιδιών του και στη συνέχεια τη δική του. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάουντ Λέμπανον, Τζέισον Χάμπερμαν, δυσκολεύτηκε να κρύψει τη βαθιά συγκίνησή του όταν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται «όχι ως ατύχημα».

Dad throws his two young kids from parking garage before jumping in shocking murder-suicide https://t.co/Quv8qhRv5Y https://t.co/eV1XTSPXKP — New York Post (@nypost) November 4, 2026

«Θα υπάρξει σημαντικό τραύμα που συνδέεται με αυτό το γεγονός για ολόκληρη την κοινότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάμπερμαν, αναφερόμενος στην ήσυχη περιοχή που βρίσκεται μόλις πέντε μίλια νότια του κέντρου του Πίτσμπουργκ.



«Όλοι στην κοινότητα του Μάουντ Λέμπανον θα γνωρίζουν κάποιον που εμπλέκεται σε αυτό το περιστατικό», πρόσθεσε ο διοικητής της αστυνομίας, συμπληρώνοντας: «Θέλουμε πραγματικά να στείλουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Θλίψη στην τοπική κοινωνία και κλειστά σχολεία

Ένα μαύρο όχημα που ανήκε στην οικογένεια αποκλείστηκε αμέσως με ειδική ταινία της αστυνομίας στο εσωτερικό του γκαράζ για τη συλλογή αποτυπωμάτων.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το ακριβές ύψος από το οποίο έπεσαν τα τρία μέλη της οικογένειας, ενώ οι έρευνες των πραγματογνωμόνων συνεχίζονται.

Η σχολική περιφέρεια του Μάουντ Λέμπανον ανακοίνωσε ότι δύο δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη σε ένδειξη πένθους, σύμφωνα με τη New York Post.



