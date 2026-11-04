Σημαντική άνοδο καταγράφουν σήμερα, Τετάρτη, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το θετικό κλίμα στις αγορές να ενισχύεται μετά την ευρεία επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι απέναντι στις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον, ενώ παράλληλα καταγράφεται αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που συνδέεται με τη μείωση του κόστους κρατικού δανεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν στις 16:00 ώρα Ελλάδας, οι βασικές ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σημείωναν ισχυρά κέρδη.

Συγκεκριμένα:

Παρίσι: Άνοδος 2,05%.

Άνοδος 2,05%. Φρανκφούρτη: Κέρδη 2,00%.

Κέρδη 2,00%. Μιλάνο: Άνοδος 2,25%.

Άνοδος 2,25%. Λονδίνο: Κέρδη 1,83%.

Το χρηματιστήριο του Μιλάνου κατέγραφε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τεσσάρων αγορών, ενώ σημαντικά κέρδη σημειώνονταν επίσης στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη.

Η θετική αντίδραση των επενδυτών αποδίδεται στο νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ενισχύει το θετικό κλίμα, καθώς συνεπάγεται ευνοϊκότερες συνθήκες δανεισμού στις αγορές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι νέοι συσχετισμοί στο αμερικανικό Κογκρέσο για την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές.