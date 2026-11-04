Με μήνυμά του μέσω των social media ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλεί τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δώσουν δυναμικό παρών στο ΟΑΚΑ, την Πέμπτη (5/11), για το ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Europa Conference League.

Με δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές της League Phase, οι «πράσινοι» είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και θα κυνηγήσουν το 3/3 κόντρα στους Βούλγαρους, έχοντας τέλεια ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες.

Τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις του «τριφυλλιού» και ο Δανός τεχνικός θέλει να έχει η ομάδα του όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους οπαδούς στη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Έτσι, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στα social media η ΠΑΕ, με τον Νίστρουπ να αναφέρεται και στο γεγονός πως είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου.

«Καλησπέρα σε όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, οπότε θα κάνω αρκετό καιρό να σας δω μετά τον αγώνα της Πέμπτης. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για μία ακόμα φορά. Να μας βοηθήσετε και να δώσετε ώθηση στην ομάδα για μία ακόμα νίκη. Περιμένω να σας δω αύριο στο γήπεδο», ήταν τα λόγια του Δανού.