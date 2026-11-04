Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20 Δεκεμβρίου για τις εκλογές από τις νέες θα αναδειχθεί η νέα διοίκησή της, ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες στο ελληνικό μπάσκετ τις προηγούμενες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με στημένους αγώνες και οδήγησε στην προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, συνεργατών του και διαιτητών.

Στην ΕΟΚ, επομένως, θα πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης, με την ανακοίνωση για το θέμα να αναφέρει τα εξής…

«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/3-11-2026 απόφασή του, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 7, 10, 11, 12, 16 και 31 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και του άρθρου 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε.,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΟΚ, εκπροσωπούμενων από τους νόμιμα διορισμένους εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές αυτών, την 20η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διά ζώσης στην Αθήνα Αττικής, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τους Αντιπροσώπους των σωματείων για την καταμέτρηση των ψηφοφοριών με ανάταση χειρός επί των

θεμάτων 3, 4 και 5 της Ημερήσιας Διάταξης. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. για την περίοδο από 1.1.2026 έως 11.12.2026. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού, του Προσωρινού Ισολογισμού και του Ειδικού Απολογισμού Επιχορηγήσεων του απερχόμενου Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2026 έως και 11/12/2026 (οι επί μέρους/ετήσιοι προγενέστεροι απολογισμοί έχουν εγκριθεί από προηγούμενες Γ.Σ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσα ευθύνη. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης – απαλλαγή των μελών του απερχομένου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσα ευθύνη. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών, ενώπιον της προβλεπόμενης από τον Νόμο Δικαστικής Εφορευτικής Επιτροπής (δικηγόροι), με μυστική ψηφοφορία διά ενιαίου ψηφοδελτίου, για την εκλογή νέας Διοίκησης για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 10 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., ήτοι:

Α) Δεκαοκτώ (18) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Υποψήφιος Πρόεδρος και δεκαεπτά μέλη) καθώς και των αναπληρωματικών μελών αυτού.

Β) Τριών (3) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής».