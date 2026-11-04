Ως σημαντική πολιτική αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τις διατλαντικές σχέσεις αντιμετωπίζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία ανατρέπει τις ισορροπίες στο αμερικανικό Κογκρέσο, περιορίζοντας τα περιθώρια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να προωθεί χωρίς κοινοβουλευτικά εμπόδια τις πολιτικές του κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που παρουσιάζουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να επηρεάσει μόνο την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα και στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Guardian: Ισχυρό πλήγμα για τον Τραμπ

Η βρετανική εφημερίδα Guardian αντιμετωπίζει την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών ως σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Με τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, να μπλοκάρουν κυβερνητικούς διορισμούς μέσω της Γερουσίας και να διεξάγουν κοινοβουλευτικές έρευνες για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που αποδίδεται στην εφημερίδα, ο Τραμπ θα μπορούσε να ακολουθήσει ακόμη πιο απρόβλεπτη στάση απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, παρά τους περιορισμούς που θα αντιμετωπίζει στο εσωτερικό.

Financial Times: Η ακρίβεια και ο πόλεμος με το Ιράν πίσω από το αποτέλεσμα

Στις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά εστιάζει η ανάλυση που αποδίδεται στους Financial Times.

Το αυξημένο κόστος ζωής, οι τιμές των καυσίμων και ο πόλεμος με το Ιράν αναφέρονται ως παράγοντες που συνέβαλαν στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Από την πλευρά του, το BBC εστιάζει στην επιλογή των ψηφοφόρων να ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί του Λευκού Οίκου.

Το αποτέλεσμα προσφέρει στους Δημοκρατικούς περισσότερα θεσμικά εργαλεία, χωρίς ωστόσο να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επιβάλουν το σύνολο της πολιτικής τους ατζέντας.

Η αντίδραση του Εντ Ντέιβι και η στάση της βρετανικής κυβέρνησης

Σε πολιτικό επίπεδο, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαιρέτισε το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το απόρριψη της «πολιτικής του μίσους, του διχασμού και της οικονομικής ζημιάς».

Η νίκη των Δημοκρατικών αντιμετωπίζεται θετικά και από προοδευτικούς πολιτικούς κύκλους στη Βρετανία.

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του αρχικού ρεπορτάζ, δεν είχε υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για το αποτέλεσμα.

Το Λονδίνο, πάντως, καλείται να διαχειριστεί τη νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ουάσινγκτον, διατηρώντας λειτουργικές σχέσεις τόσο με τον Λευκό Οίκο όσο και με το Κογκρέσο.

Η «ειδική σχέση» ΗΠΑ και Βρετανίας μπροστά σε νέες προκλήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία συνδέονται ιστορικά με τη λεγόμενη «ειδική σχέση», έναν όρο που καθιέρωσε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1946.

Η στενή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία ενισχύθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο, εξακολουθεί να στηρίζεται στη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις ισχυρές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις.

Ωστόσο, η πολιτική Τραμπ έχει προκαλέσει τριβές με Ευρωπαίους συμμάχους σε ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι εμπορικοί δασμοί και η αντιμετώπιση του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η αλλαγή της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση και να επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί σημαντικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που σημαίνει ότι η εκλογική ανατροπή δεν εγγυάται αλλαγή κατεύθυνσης στις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ.

Για τη Βρετανία, το βασικό ερώτημα είναι εάν η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη θεσμική εξισορρόπηση της αμερικανικής πολιτικής ή σε μια περίοδο εντονότερων συγκρούσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και της νομοθετικής εξουσίας, με επιπτώσεις και στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Λονδίνου.