Η Τουρκία απορρίπτει τις ευρωπαϊκές θέσεις για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προβάλλουν «μαξιμαλιστικές θέσεις». Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία το 2026, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες υιοθετούν τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και παραγνωρίζουν τα συμφέροντα της Άγκυρας.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «προκατειλημμένη και άδικη στάση» της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν δεν αποτυπώνει τις θέσεις της Τουρκίας στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

Ειδικότερα, κατηγορεί την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι «υπερασπίζονται μαξιμαλιστικές θέσεις, ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο και αποκομμένες από την πραγματικότητα». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραβλέπει τα «νόμιμα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις δίκαιες πολιτικές» τόσο της Τουρκίας όσο και του ψευδοκράτους.

Η θέση της Άγκυρας για το Κυπριακό και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Κυπριακό, με την τουρκική πλευρά να αμφισβητεί τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος, εφόσον, όπως υποστηρίζει, δεν τηρεί ουδέτερη στάση.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «η ΕΕ δεν μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα απορρίπτει τις ευρωπαϊκές αναφορές για την Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «εντελώς αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας».

Στο στόχαστρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκεται και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, για το οποίο η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι οι σχετικές δηλώσεις της ΕΕ «δεν έχουν καμία ισχύ».

Η τουρκική κυβέρνηση αμφισβητεί, επίσης, τις διαπιστώσεις της έκθεσης για την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Χαρακτηρίζει «αβάσιμες» τις επισημάνσεις που αφορούν τα πολιτικά κριτήρια, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ αποδίδει σε ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους «διπλά μέτρα και σταθμά».

Τα θετικά σημεία της έκθεσης που αναγνωρίζει η Τουρκία

Παρά τις έντονες διαφωνίες της με τις Βρυξέλλες, η Άγκυρα εμφανίζεται ικανοποιημένη από ορισμένες αναφορές της έκθεσης. Συγκεκριμένα, αξιολογεί θετικά τις εκτιμήσεις για την πορεία της τουρκικής οικονομίας, αλλά και για τη συμβολή της χώρας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας.

Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας και ΕΕ, επιδιώκοντας την αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Ευρώπη.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την απαιτούμενη «στρατηγική βούληση» και να προχωρήσει από τον πολιτικό διάλογο σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Στόχος, σύμφωνα με την Άγκυρα, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ενταξιακής προοπτικής της Τουρκίας.