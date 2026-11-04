Το έργο των ανακριτών κατά της διαφθοράς θα στηρίξουν δύο ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται από το πολιτικό προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση σύνθετων υποθέσεων.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου της Αθήνας Χριστόφορου Λινού για την ενίσχυση με πραγματογνώμονες των τριών ανακριτών κατά της διαφθοράς (Ν. 4022/2011), οι οποίοι κατά κύριο λόγο χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις με οικονομικό κυρίως αντικείμενο που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών ώστε να τους βοηθούν παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες και γνώσεις σε επιστημονικά πεδία, όταν αυτές είναι αναγκαίες για την κατανόηση περίπλοκων υποθέσεων.

Έτσι, στη δύναμη του Πρωτοδικείου εντάσσονται δύο πραγματογνώμονες, ένας με γνώσεις οικονομικές και ένας με γνώσεις λογιστικής.