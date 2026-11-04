Η προοπτική ενός ισχυρότερου Κογκρέσου με αυξημένη παρουσία Δημοκρατικών προκαλεί ανησυχία στην Τουρκία, καθώς περιορίζει τα περιθώρια που είχε η τουρκική κυβέρνηση να προωθεί τις επιδιώξεις της μέσω της προσωπικής σχέσης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσουν τις αμυντικές συμφωνίες της Τουρκίας, ενώ παράλληλα να ενισχύσουν τη διπλωματική θέση της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η τουρκική αρθρογραφία αντιμετωπίζει με αιχμηρό τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «συντριβή Τραμπ» και «γαλάζιο τσουνάμι». Το ερώτημα που επανέρχεται στα δημοσιεύματα είναι τι περιμένει πλέον τον Αμερικανό πρόεδρο και πώς θα επηρεαστεί η συνεργασία Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

F-35, κυρώσεις CAATSA και το πρόγραμμα KAAN

Το νέο πολιτικό σκηνικό στο Κογκρέσο μπορεί να δυσκολέψει την προώθηση βασικών τουρκικών αιτημάτων στον αμυντικό τομέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του τουρκικού Ινστιτούτου Κοινωνικών Μελετών, πρόσθετα νομοθετικά εμπόδια ενδέχεται να προκύψουν στην προσπάθεια της Τουρκίας να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, στην άρση ή διαχείριση των κυρώσεων CAATSA, αλλά και στην εξασφάλιση αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό KAAN.

Ανησυχία εκφράζεται και για την αμερικανική στάση απέναντι στις τουρκικές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αρθρογράφος της «Σαμπάχ», Μελίχ Αλτινόκ, εκτιμά ότι μπορεί να ενταθούν οι αντιδράσεις των ΗΠΑ απέναντι στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και στις επιλογές της Άγκυρας στην περιοχή.

Γιατί η Τουρκία δεν περιμένει άμεση ρήξη με την Ουάσιγκτον

Παρά τις ανησυχίες, η φιλοκυβερνητική πλευρά στην Τουρκία δεν θεωρεί πιθανή μια άμεση ανατροπή στις διμερείς σχέσεις. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι η συνεργασία Ερντογάν και Τραμπ μπορεί να συνεχιστεί, χωρίς να υπάρξουν σύντομα μεγάλες αλλαγές στην αμερικανική πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ουσιαστικότερες μετατοπίσεις τοποθετούνται χρονικά μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Μέχρι τότε, η Άγκυρα αναμένεται να επιδιώξει να διατηρήσει ανοιχτό τον απευθείας δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις ενός Κογκρέσου που ενδέχεται να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο στις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.