Με νέα ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός απαντάει στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, με τον… χαρτοπόλεμο ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» κατά του υπουργού αναπληρωτή Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και των «πράσινων», λέγοντας «φέρτε πίσω τους κλεμμένους τίτλους», είχε προκαλέσει την αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος σε δική του ανακοίνωση τόνιζε «φέρτε πίσω τον αθλητισμό».

Ο Ολυμπιακός έδωσε συνέχεια απαντώντας σε αυτό με νέα ανακοίνωση στην οποία τόνιζε πως «το έργο στον Βοτανικό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού αθλητισμού» και μία μέρα μετά οι «πράσινοι» αποφάσισαν να απαντήσουν.

Και το έκαναν με νέα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα εξής…

«Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός ονομάζεται όργανο, άρα… ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις σπασμωδικές ανακοινώσεις του Ολυμπιακού που ξεκίνησαν προχθές με κεντρικό θέμα τα 100.000 ευρώ από τη ΓΓΑ, και η κατάληξή τους ήταν να μας διαβάζουν τι πανό κρεμάνε οι οπαδοί μας.

Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι αθλητές, οι προπονητές και οι αθλήτριές σας διαχρονικά εκθειάζουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την παρουσία του στα ερασιτεχνικά τμήματα;

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το άγχος και την πρεμούρα σας για τη γιγάντωση του Παναθηναϊκού μέσω των νέων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, και αυτές έγιναν με απόλυτη νομιμότητα, βάσει νόμων και προεδρικών διαταγμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες σας προς την Πολιτεία για δήθεν σκάνδαλα αθέμιτου ανταγωνισμού, τα λόγια στερεύουν…

Αν οι Σύλλογοι έπρεπε να παίρνουν εγκαταστάσεις με βάση τους τίτλους τους, τότε ο Παναθηναϊκός των 1.898 τίτλων θα έπρεπε να έχει στην κατοχή του όλα τα γήπεδα της Αττικής.

Διερωτάστε, μάλιστα, αν δικαιούται ο Παναθηναϊκός κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Ένας Σύλλογος που μετρά 160 επίσημους τίτλους στον Υγρό Στίβο, αποτελεί μόνιμο τροφοδότη των Εθνικών ομάδων και διαθέτει 800 ενεργούς αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται Ολυμπιονίκες, καθώς και κάτοχοι χρυσών μεταλλίων σε Πανευρωπαϊκά και ασημένιων σε Παγκόσμια πρωταθλήματα αρτιμελών και ΑμεΑ.

Υ.Γ. 1: Οι δικοί μας ομαδικοί τίτλοι από το 2010 ανέρχονται σε 469 και την τελευταία διετία σε 112. Τώρα, το τι μετράτε εσείς ως τίτλους και τι λίστες φτιάχνετε με ομάδες του εξωτερικού που αγνοούν την ύπαρξή σας, μόνο εσείς το ξέρετε.

Υ.Γ. 2: Οι τίτλοι που έχουν κερδηθεί «στα χαρτιά» είναι καλά γνωστοί στην ελληνική αθλητική κοινωνία».