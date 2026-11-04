Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τη λειτουργία των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επί επτάμισι χρόνια επέτρεψε πρακτικές που, όπως υποστήριξε, επιβαρύνουν χιλιάδες δανειολήπτες.

«Αν νιώθατε λίγο την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, θα είχατε πάρει μέτρα πολύ νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι δανειολήπτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις στην ενημέρωσή τους για τις οφειλές τους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν παρενέβη εγκαίρως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Να μην βλέπατε να εκβιάζουν τους δανειολήπτες, να τους κρατούν σε ομηρία, να κάνουν μήνες ολόκληρους να μάθουν πόσο χρωστούν, πώς προέκυψε και σε ποια χέρια βρίσκεται. Και δεν κάνατε τίποτα. Τι κάνατε 7,5 χρόνια;» διερωτήθηκε.

«Τόσα χρόνια κάνατε πλάτες στην ασυδοσία των funds και των εταιρειών διαχείρισης», πρόσθεσε.

Επίθεση στον Πιερρακάκη για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πυρά του και κατά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

«Εμφανιστήκατε αυτές τις μέρες στη Βουλή ως ο πολέμιος των funds, που θα βάλει πρόστιμα και κανόνες», ανέφερε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στις σχετικές ρυθμίσεις δανείων.

«Και δεν έχετε καν διασφαλίσει να εφαρμόσουν οι servicers την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο;» σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση έπειτα από την πίεση της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει την εφαρμογή της.

«Κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ντροπή της ΝΔ το άρθρο 23» – Τα πυρά κατά Μητσοτάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη διάταξη «ντροπή της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η απόσυρσή της ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε το κόμμα του.

Κατά τον ίδιο, επρόκειτο για «την τελευταία απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών και ένα μεγάλο δώρο στα funds και τους servicers».

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο επέκρινε για την απουσία του από τη συζήτηση στη Βουλή.

«Πού είναι σήμερα ο πρωθυπουργός; Τόση δυσανεξία στη λογοδοσία;» διερωτήθηκε.

«Δεν είχε το πολιτικό σθένος να έρθει στη Βουλή των Ελλήνων για ένα θέμα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι το άρθρο 23 αποτελούσε κυβερνητική επιλογή με τη συναίνεση του πρωθυπουργού, με στόχο, όπως ισχυρίστηκε, την ενίσχυση των προνομίων των funds.

Απαντώντας στην κυβερνητική κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε:

«Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς και φαίνεται από την κερδοφορία τους!»

Κάλεσμα για αποδοχή της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και σε αντίστοιχη διάταξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να ισχύει στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Κάλεσε την κυβέρνηση να αποδεχθεί την τροπολογία που έχει καταθέσει το κόμμα του για την κατάργησή της.

«Αν πράγματι θέλετε να προστατεύσετε τους δανειολήπτες, αν πράγματι θέλετε να βάλετε “τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι” στα funds, όπως λέτε με στόμφο, στηρίξτε την τροπολογία μας», τόνισε.

«Τον Αύγουστο οι 120 δόσεις ήταν μνημείο ανοησίας, τον Νοέμβριο έγιναν υπεύθυνη πολιτική;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλλαγή στάσης στο ζήτημα της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις.

Όπως υπενθύμισε, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει τη σχετική πρόταση, κυβερνητικά στελέχη την είχαν χαρακτηρίσει «μνημείο ανοησίας», λαϊκισμό και αχρείαστη ρύθμιση.

«Και σήμερα; Ανακαλύψατε κι εσείς τις 120 δόσεις!» ανέφερε.

«Τον Αύγουστο ήταν “μνημείο ανοησίας” και τον Νοέμβριο έγινε “υπεύθυνη οικονομική πολιτική”;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την κυβερνητική πρόταση κατώτερη των κοινωνικών αναγκών.

Αναφορά στον ΦΠΑ και την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και για την εξαγγελία μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα εμμήνου ρύσεως.

Χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία παράδειγμα εμπαιγμού, θέτοντας το ερώτημα γιατί μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα υγείας, αλλά όχι στα τρόφιμα.

«Εξηγήστε γιατί μπορεί να μειωθεί στα προϊόντα υγείας κι όχι στα τρόφιμα;» ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση επειδή, όπως είπε, αρνήθηκε να συζητήσει την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα προχωρήσει στην υλοποίησή της εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Η προστασία της κύριας κατοικίας θα ξαναγίνει πράξη με το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε.

Αναφορές στις υποθέσεις «Mr Χωριάτικο» και Pizza Fan

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν θέσπισε αποτελεσματικούς κανόνες στην αγορά, κάνοντας αναφορά σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, επικαλέστηκε τις περιπτώσεις που αποκάλεσε «Mr Χωριάτικο» και Pizza Fan, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύουν προβλήματα ελέγχου και φαινόμενα φορολογικών παραβάσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη «φοροκλοπή» και απάτη σε βάθος δεκαετίας, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει πολιτικές ευθύνες.

«Για αυτή την κατάσταση δεν νιώθετε την ανάγκη να λογοδοτήσετε πολιτικά;» διερωτήθηκε.

«Ο ελληνικός λαός μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές προτάσεις»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία ως σύγκρουση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή σελίδας. Ο ελληνικός λαός πλέον μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης», σημείωσε.

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των εταιρειών διαχείρισης, αντιπαραβάλλοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία, όπως είπε, επικεντρώνεται στους δανειολήπτες, τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες.

«Το αξιόπιστο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει ως σημείο αναφοράς τον δανειολήπτη, το νοικοκυριό, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον αγρότη και εγγυάται την έξοδο από τον λαβύρινθο του ιδιωτικού χρέους», κατέληξε.