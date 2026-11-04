Με συγκρατημένες δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και εμφανή ικανοποίηση στους κόλπους της Αριστεράς, υποδέχθηκε η Γαλλία την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στη γαλλική πολιτική σκηνή τόσο για τους περιορισμούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά το δεύτερο μισό της θητείας του όσο και για τις πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Ευρώπης.

Λεσκίρ: Ο Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος στην εξωτερική πολιτική

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναγνώρισε τη σαφή νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αντιμετωπίσει πλέον μεγαλύτερες δυσκολίες στην προώθηση της εσωτερικής πολιτικής του.

Ωστόσο, ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις.

Όπως υπενθύμισε, η εξωτερική πολιτική εξακολουθεί να βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό στην αρμοδιότητα του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον «απρόβλεπτο χαρακτήρα» του Τραμπ.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει τη συγκρατημένη στάση της γαλλικής κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις, καθώς η αλλαγή των ισορροπιών στο Κογκρέσο δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Ευρώπη.

Γκλουκσμάν: «Νίκη της δημοκρατίας και της ευπρέπειας»

Στον αντίποδα, τα κόμματα της γαλλικής Αριστεράς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο των Σοσιαλιστών και διεκδικεί τη γαλλική προεδρία, χαρακτήρισε την επικράτηση των Δημοκρατικών «νίκη της δημοκρατίας και της ευπρέπειας».

Από την πλευρά της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο εθνικός συντονιστής του κόμματος, Μανουέλ Μπομπάρ, συνέδεσε εμμέσως το αμερικανικό εκλογικό αποτέλεσμα με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Γαλλία.

«Παντού στον κόσμο, η λαϊκή κινητοποίηση είναι αυτή που μας επιτρέπει να πιέσουμε την ακροδεξιά», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει στη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες.

Τοντελιέ: «Ιστορική ήττα» για τον Τραμπ

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο κινήθηκε η επικεφαλής των Γάλλων Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, η οποία έκανε λόγο για «ιστορική ήττα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, επιχειρώντας να συνδέσει πολιτικά το κόμμα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Τοντελιέ χαρακτήρισε τον Εθνικό Συναγερμό εξίσου «φασιστικό», «διεφθαρμένο», «σκεπτικιστικό για το κλίμα» και «ανίκανο» με τον Τραμπ, σε μια δήλωση που αντανακλά την ένταση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Μπαρντελά: «Καμία σύνδεση με τις γαλλικές εκλογές»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, απέρριψε κάθε προσπάθεια σύνδεσης των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Όπως δήλωσε, δεν βλέπει καμία «σύνδεση» μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

«Δεν είμαι Αμερικανός ψηφοφόρος και πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του αμερικανικού λαού, όποια κι αν είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι διαφορετικές αντιδράσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη ενταχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία.

Την ώρα που η κυβέρνηση επιλέγει προσεκτικούς τόνους, τα κόμματα της Αριστεράς αντιμετωπίζουν την ήττα του Τραμπ ως πολιτικό μήνυμα με ευρύτερη σημασία, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός επιχειρεί να διαχωρίσει τις αμερικανικές εξελίξεις από την εγχώρια εκλογική πραγματικότητα.