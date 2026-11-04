Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κρήτη, για τον απεγκλωβισμό ενός 45χρονου άνδρα που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας στο φαράγγι Λάπαθος, στην περιοχή Ρίζα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45 το πρωί, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, αποτελούμενη από 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, καθώς και από την 3η ΕΜΑΚ.

Πολύωρη πεζοπορία για να προσεγγίσουν τον τραυματία

Η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο όπου βρισκόταν ο 45χρονος.

Οι επίγειες δυνάμεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν πολύωρη πεζοπορία μέσα στο φαράγγι, προκειμένου να φτάσουν κοντά στον τραυματία.

Νωρίς το μεσημέρι, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο του ατυχήματος και να ξεκινήσουν τη διαδικασία απεγκλωβισμού του άνδρα.

Με συντονισμένες ενέργειες, ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εθελοντές – Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Σπηλαιολογική Ομάδα Κρήτης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ιεράπετρας και η Ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προκειμένου να συνδράμει εφόσον απαιτούνταν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 45χρονος τραυματίστηκε ενώ πραγματοποιούσε ορειβασία μέσα στο φαράγγι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και η σοβαρότητα των τραυμάτων του, δεν έχουν διευκρινιστεί.