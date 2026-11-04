Αντιδράσεις και ανησυχία στους εύπορους ξένους κατοίκους της Ιταλίας προκαλεί η σχεδιαζόμενη φορολογική αλλαγή της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προβλέπει την επιβολή φόρου 26% σε συγκεκριμένα επενδυτικά κέρδη όσων αποφασίζουν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους εκτός της χώρας.

Σύμβουλοι επενδύσεων και δικηγόροι που ειδικεύονται στη διαχείριση ιδιωτικών περιουσιών προειδοποιούν ότι η νέα ρύθμιση ενδέχεται να πλήξει την ελκυστικότητα της Ιταλίας ως προορισμού για εύπορους αλλοδαπούς, επιχειρηματίες και επενδυτές. Όπως επισημαίνουν, η προοπτική φορολόγησης ακόμη και κερδών που δεν έχουν εισπραχθεί μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις όσων εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν ή να παραμείνουν στη χώρα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η τρικομματική κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού υπέβαλε σχέδιο προϋπολογισμού στο οποίο προβλέπεται φορολόγηση της τάξης του 26% επί των λογιστικών κερδών ατόμων με περιουσία 800.000 ευρώ ή παραπάνω και με πρόθεση την «φορολογική εξορία» από την χώρα.

Από την πλευρά τους, δικηγόροι με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας προεδοποιούν πως τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου από το ιταλικό κοινοβούλιο θα προκαλούσε πλήγμα στην ελκυστικότητα της χώρας για τυχόν ξένους ευκατάστατους και επιχειρηματίες με ενδιαφέρον επενδύσεων στην χώρα.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή της Ιταλίας, όμως, δεν αποτελεί δική της μοναδικότητα, καθώς όλο και περισσότερες χώρες και εδάφη ανά τον κόσμο βρίσκονται σε διαδικασία επανεξέτασης των πολιτικών τους σε θέματα φορολόγησης των «μεγάλων περιουσιών».

Αν και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι θα επικεντρώνεται σε άτομα με φορολογική έδρα στην Ιταλία για τα 6 από τα προηγούμενα 10 χρόνια, ωστόσο, υπάρχει η πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τους δεν ρευστοποιηθούν για κάποιον αριθμό ετών μετά την αποχώρησή τους.

Μπροστά στο πρόβλημα brain drain που αντιμετωπίζει η Ιταλία, προσπάθειες έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία για την παροχή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων σε άτομα ιταλικής και μη καταγωγής που επιλέγουν την εγκατάσταση ή την επιστροφή τους στην χώρα.

Ωστόσο, καθώς η συζήτηση γύρω από την εγκατάσταση ευκατάστατων ατόμων ξένης καταγωγής στο Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όλο και εντείνεται, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει δύο φορές σε αύξηση του ενιαίου φόρου εισοδήματος, εν αναμονεί επόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών για περιορισμό των πρακτικών αυτών.