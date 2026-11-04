Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε στη Ρώμη ο Ιταλός σκηνοθέτης Τίντο Μπρας, ο δημιουργός που σφράγισε το αισθησιακό σινεμά της δεκαετίας του 1970 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τις τολμηρές παραγωγές του.



Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA η σύζυγός του, Κατερίνα Βάρτσι, και τα παιδιά του, Μπονιφάτσιο και Μπεατρίτσε.

Γεννημένος το 1933 στο Μιλάνο, ο Μπρας σπούδασε Νομική στην Πάντοβα και το 1957 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εντάχθηκε στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Νέου Κύματος (Nouvelle Vague) και εργάστηκε ως βοηθός δίπλα σε θρύλους όπως ο Ρομπέρτο Ροσελίνι.

Tinto Brass Dies: Italian ‘Caligula’ Director Was 93 https://t.co/URKGERxIP5 — Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 1963 με την ταινία «Chi Lavora è Perduto», η οποία προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας αντισυμβατικής πορείας.

Από την ευρωπαϊκή πρωτοπορία στα ερωτικά αριστουργήματα

Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 επικεντρώθηκε αρχικά στον πειραματικό κινηματογράφο, γυρίζοντας μάλιστα ταινίες μικρού μήκους μετά από ανάθεση του Ουμπέρτο Έκο, καθώς και παραγωγές στο Λονδίνο όπως το «Deadly Sweet» με τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 πέρασε σε μια νέα δημιουργική φάση, αποκτώντας παγκόσμια φήμη με ερωτικές ταινίες εποχής που απέκτησαν cult χαρακτήρα.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Τίντο Μπρας ποζάρει στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Canale 5 στο Μιλάνο της Ιταλίας, στις 26 Φεβρουαρίου 1991. (AP Photo/Luca Bruno)

Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το «Salon Kitty» (1976), το «The Key» (1983), αλλά κυρίως ο θρυλικός «Καλιγούλας» του 1979.

Η ιστορική σύγκρουση για τις σκηνές του Καλιγούλα

Ο «Καλιγούλας», με τον κολοσσιαίο προϋπολογισμό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, σημαδεύτηκε από μια άγρια διαμάχη μεταξύ του Μπρας, του σεναριογράφου Γκορ Βιντάλ και του παραγωγού Μπομπ Γκουτσιόνε, ιδρυτή του Penthouse.



Η προσθήκη σκληρών ερωτικών σκηνών στη μεταπαραγωγή οδήγησε τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο να αποστασιοποιηθούν πλήρως από το αποτέλεσμα. Μόλις το 2023 παρουσιάστηκε στις Κάννες η εκδοχή «Caligula: The Ultimate Cut», αποκαθιστώντας το αρχικό όραμα.



Ο Τίντο Μπρας παρέμεινε πιστός στο ύφος του μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του με ταινίες όπως το «Monamour», αφήνοντας ένα μοναδικό και αμφιλεγόμενο αποτύπωμα στην ιστορία της 7ης τέχνης.