Το δικό του μήνυμα για ταχεία και πλήρη ανάρρωση έστειλε ο Παναθηναϊκός στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Ρόμα με 113-111 καθώς πέτυχε 25 πόντους, μία μέρα μετά όμως τα χαμόγελα πάγωσαν καθώς τα νέα δεν ήταν ευχάριστα.

Ο Όσμαν ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και η μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου, πράγμα που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα μπει στο χειρουργείο για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Τα νέα πάγωσαν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και προκάλεσαν λύπη και σε αυτούς του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε για μια διετία ο Όσμαν, με την πράσινη ΚΑΕ να του στέλνει τις ευχές της μέσω των social media.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται στον Τσέντι Όσμαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο υγιή και δυνατό, Cedi», ανέφερε το μήνυμα του «τριφυλλιού» για τον Τούρκο φόργουορντ.