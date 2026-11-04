Η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αποτελεί επίσης μια ήττα για τον Έλον Μασκ και τις τεράστιες σε ύψος χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής εκστρατείας που θεωρητικά είχαν σκοπό να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ξόδεψε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, οι οποίοι ηττήθηκαν παταγωδώς στις χθεσινές κάλπες, σε μια χώρα όπου το Ανώτατο Δικαστήριο ουσιαστικά ανέβασε σχεδόν όλα τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες.

Για τον Μασκ, σύμμαχο του Τραμπ, το πιο πικρό χάπι που πρέπει να καταπιεί είναι αναμφίβολα η συντριπτική ήττα του υπερσυντηρητικού Κεν Πάξτον στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας, την πολιτεία όπου ο επιχειρηματίας επέλεξε να μεταφέρει τις περισσότερες από τις εταιρείες του.

Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής της SpaceX και της Tesla δαπάνησε πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια για τον πρώην γενικό εισαγγελέα του Τέξας, του οποίου η καριέρα ήταν γεμάτη σκάνδαλα, ήταν ο σχετικά νεοφερμένος στην πολιτική 37χρονος Δημοκρατικός, ο Τζέιμς Ταλαρίκο, που κέρδισε την έδρα της Γερουσίας.

«Μόλις αποδείξαμε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν με τους κατοίκους του Τέξας», δήλωσε ο πρώην καθηγητής γυμνασίου από μια φτωχή γειτονιά στο Σαν Αντόνιο.

Σήμερα, ο Μασκ, ο κορυφαίος «μεγα-δωρητής» σε αυτές τις εκλογές, εμφανίστηκε σαρκαστικός μπροστά στις ηχηρές ήττες των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Έχω την εντύπωση ότι η παρέμβαση των διαστημικών μου λέιζερ στις εκλογές δεν λειτούργησε αυτή τη φορά», αστειεύτηκε Σε ένα άλλο λακωνικό μήνυμα στο δίκτυό του X, εξέφρασε την ανησυχία του για μια πιθανή επιβράδυνση στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται τώρα ιδιαίτερα ελκυστικά», σχολίασε.

Ιστορικό ρεκόρ δαπανών

Το κόστος των προεκλογικών διαφημίσεων αναμένεται να φτάσει το ρεκόρ των 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προβλέψεις της εξειδικευμένης εταιρείας AdImpact, περισσότερο από ό,τι για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η οργάνωση OpenSecrets, που μελετά τις χρηματοδοτήσεις πολιτικών, υπολογίζει το ποσό στα 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια για τον εκλογικό κύκλο του 2026, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τους Δημοκρατικούς.

Μόνο το Τέξας αντιπροσωπεύει πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε δαπάνες. Το ένα τρίτο των κορυφαίων χρηματοδοτών προέρχεται από τον τεχνολογικό τομέα, ιδιαίτερα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα.

Η ήττα των «Big Money», όπως οι Αμερικανοί αναφέρονται στην τεράστια χρηματοδότηση που προέρχεται από ομάδες συμφερόντων στον πολιτικό ή επιχειρηματικό κόσμο, επιβεβαιώθηκε πράγματι από άλλες αναμετρήσεις σε αυτές τις εκλογές.

Ο επιχειρηματίας Βιβέκ Ραμασουάμι, ο οποίος έκανε την περιουσία του στη βιοτεχνολογία και υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Έιμι Άκτον στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη του Οχάιο.

Ομοίως, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος Ρικ Τζάκσον ηττήθηκε με διαφορά από την Κίσα Λανς Μπότομς στην Τζόρτζια.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που άφησαν το στίγμα τους σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, ο γιατρός Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, ο οποίος κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Ρότζερς, ισχυρίζεται ότι το αντίπαλο στρατόπεδο δαπάνησε πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό ρεκόρ στην πολιτεία. «Δείξαμε ότι σε μια μάχη μεταξύ των χρημάτων και των πολλών, ότι οι πολλοί μπορούν πραγματικά να κερδίσουν.», δήλωσε o Ελ Σαγέντ.