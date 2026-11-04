Κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Καισαριανής, ύστερα από τον εντοπισμό μιας ύποπτης βαλίτσας που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.



Στο σημείο έσπευσε αμέσως εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο προβαίνει σε εξονυχιστικούς ελέγχους για τη διακρίβωση του περιεχομένου του αντικειμένου και την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου.



Για λόγους ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, ρυθμίζοντας την κίνηση στους γύρω δρόμους.



Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.