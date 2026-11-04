Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη, τα εγκαίνια της νέας βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού μέρους της αρχιτεκτονικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, η νέα διαμόρφωση φέρει την υπογραφή του Έλληνα γλύπτη και καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου, ο οποίος συνεργάστηκε με την αρχιτέκτονα μηχανικό Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου.

Πάνω από 1.300 περσίδες αλουμινίου και εκτεταμένες παρεμβάσεις

Η ανακατασκευή της βόρειας όψης περιλαμβάνει σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις, με στόχο τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκαν:

1.308 περσίδες αλουμινίου , οι οποίες διαμορφώνουν τη νέα εξωτερική εικόνα του κτιρίου.

, οι οποίες διαμορφώνουν τη νέα εξωτερική εικόνα του κτιρίου. Περισσότερα από 31.200 τετραγωνικά μέτρα θερμομονωτικού υλικού , πάχους 10 εκατοστών.

, πάχους 10 εκατοστών. Μετακίνηση και κάλυψη 700 εξωτερικών μονάδων κλιματισμού.

Αντικατάσταση 2.400 μέτρων αντικεραυνικής προστασίας.

Αντικατάσταση 3.000 μέτρων υδρορροών.

Ανακατασκευή 3.000 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων.

Κυρίαρχο στοιχείο της νέας πρόσοψης είναι οι κατακόρυφες λευκές περσίδες αλουμινίου, οι οποίες τοποθετήθηκαν με εναλλαγές στην πυκνότητά τους, δημιουργώντας την οπτική αίσθηση μιας νοητής κιονοστοιχίας.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιλογή προσδίδει στο κτίριο μια ενιαία και αυστηρή μορφή, συνδυάζοντας την αισθητική αναβάθμιση με τη βιοκλιματική λειτουργία.

Νέος φωτισμός με την υπογραφή της Ελευθερίας Ντεκώ

Ξεχωριστό μέρος της ανάπλασης αποτελεί ο νέος αρχιτεκτονικός φωτισμός, ο οποίος σχεδιάστηκε μέσα από τη συνεργασία του Κώστα Βαρώτσου με την Ελευθερία Ντεκώ.

Η διακεκριμένη σχεδιάστρια φωτισμού έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης και του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Για το κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιλέχθηκαν σύγχρονα φωτιστικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τα οποία αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική του μορφή.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ειδικά προγραμματισμένα σενάρια φωτισμού, ώστε η εξωτερική εικόνα του κτιρίου να μπορεί να προσαρμόζεται σε εθνικές επετείους και σημαντικές εκδηλώσεις.

Επιπλέον 300 δέντρα στο στρατόπεδο Παπάγου

Η συνολική ανάπλαση επεκτείνεται και στους εξωτερικούς χώρους του στρατοπέδου «Αλέξανδρος Παπάγος», με έμφαση στην αύξηση του πρασίνου.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης οχημάτων καταργήθηκαν και μετατράπηκαν σε χώρους πρασίνου.

Στα 1.700 δέντρα που υπάρχουν ήδη αναμένεται να προστεθούν ακόμη 300, με στόχο τη δημιουργία ενός εκτεταμένου χώρου πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης στις κύριες οδικές προσβάσεις του στρατοπέδου, ενώ προβλέπεται και η σήμανση των ελεύθερων χώρων.

Σε εξέλιξη και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων

Οι παρεμβάσεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν περιορίζονται στην εξωτερική όψη του κτιρίου.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, το συνολικό πρόγραμμα ανάπλασης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ενεργειακά αποδοτικού κτιριακού συγκροτήματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του υπουργείου.