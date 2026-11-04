Ένας ένοπλος διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι του Σωτήρη Τσαφούλια την ώρα που η οικογένειά του κοιμόταν. Η μικρή του κόρη, η Δέσποινα, ήταν τότε μόλις δύο ετών. Ο σκηνοθέτης θυμήθηκε τη στιγμή που αντίκρισε τον εισβολέα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν, όταν το παιδί άρχισε να φοβάται να κοιμηθεί μόνο του.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε στην εμπειρία που έζησε πριν από μερικά χρόνια, ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής. Όπως είπε, ο συναγερμός τον ξύπνησε και, μόλις άνοιξε τα μάτια του, είδε έναν άνδρα οπλισμένο με όπλο και φακό.

«Η μεγάλη μου κόρη είναι 19 και η μικρή 16. Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η αλήθεια, όταν δεν ήταν απαραίτητη, δεν λεγόταν. Πριν κάποια χρόνια, την ημέρα της γιορτής μου είχε γίνει ένα περιστατικό. Η κόρη μου η Δέσποινα ήταν δύο χρονών και χτύπησε ο συναγερμός του σπιτιού μας. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον ληστή με όπλο και φακό. Σηκώθηκα, μπήκε μέσα στο δωμάτιο του παιδιού και παρέλυσα», ανέφερε.

Για ενάμιση μήνα κοιμόταν δίπλα στην κόρη του

Η διάρρηξη δεν τελείωσε για την οικογένεια με την αποχώρηση του εισβολέα. Η μικρή Δέσποινα δυσκολευόταν να κοιμηθεί μόνη της και ο πατέρας της ζήτησε τη βοήθεια παιδοψυχολόγου. Η ειδικός τού συνέστησε να εξηγήσει στο παιδί τι ακριβώς είχε συμβεί, χωρίς να αποκρύψει την αλήθεια.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ακολούθησε τη συμβουλή της και για περίπου ενάμιση μήνα κοιμόταν στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι της κόρης του. Όπως περιέγραψε, χρειάστηκαν συνολικά έξι μήνες μέχρι να υποχωρήσει ο φόβος της.

«Ακολούθησε μια εμπειρία όπου μετά το παιδί φοβόταν να κοιμηθεί μόνο του. Συμβουλεύτηκα μια παιδοψυχολόγο η οποία μου είπε να της πω όλη την αλήθεια, όπως ακριβώς είναι. Ακολούθησα τη συμβουλή της και ενάμιση μήνα κοιμόμουν στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι της, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Αλλά μετά από έξι μήνες η πληροφορία πέρασε και η ανάμνηση έσβησε. Το είχαμε κλείσει όλο αυτό με την αλήθεια. Εγώ, δυστυχώς, έχω πει περισσότερες αλήθειες για τη ζωή μου και τα λάθη μου στα παιδιά μου απ’ ό,τι θα έπρεπε».

«Φυλακή γίνεται ο γάμος», η θέση του για τον θεσμό

Στην ίδια συζήτηση, ο σκηνοθέτης μίλησε και για τον γάμο, εξηγώντας τι τον προβληματίζει στις κοινωνικές και νομικές δεσμεύσεις που συνοδεύουν τον θεσμό. Κατά την άποψή του, οι υποχρεώσεις και οι προσδοκίες που δημιουργούνται μπορούν να επιβαρύνουν τη σχέση ενός ζευγαριού. Παρά τις επιφυλάξεις του, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, εφόσον συναντήσει τον κατάλληλο άνθρωπο.

«Φυλακή γίνεται ο γάμος. Σε δένει με έναν τρόπο κοινωνικό, νομικό. Επιβάλλει ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Αυτά αρχίζουν και φθείρουν το ζευγάρι».