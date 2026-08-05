Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωής τους στις πυρκαγιές, θα τηρηθεί πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν το βράδυ της Τετάρτης (5/8) στο ΟΑΚΑ τους Βούλγαρους στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και δεν θα ξεχάσουν όσους έχασαν τις ζωές τους στις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Όπως έγινε γνωστό, πριν την έναρξη της αναμέτρησης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.