Η Ρόμα, η οποία έχει ιδιοκτήτη τον Λούκα Ντόντσιτς, προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και θέλει για προπονητή τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Οι Ρωμαίοι κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με ιδιοκτήτη τον Σλοβένο σταρ του NBA και θα συμμετέχει στο Eurocup, έχοντας κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ.

Η Ρόμα θέλει να βάλει τις βάσεις για να χτίσει μια δυνατή ομάδα που θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια και τα ιταλικά ΜΜΕ τονίζουν πως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο Σφαιρόπουλος.

Υποψήφιος για τον πάγκο της ιταλικής ομάδας είναι και ο Ντουέιν Κέισι, ο Έλληνας προπονητής όμως είναι ο πρώτος στόχος και τις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα προχωρήσουν ή όχι οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.