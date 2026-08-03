Ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει σε δύο κληρώσεις σήμερα. Αρχικά στα play offs του Europa League (14:00) και στην συνέχεια στα play offs του Conference League (15:00).

Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πριν λίγο τα υπογκρούπ των ομάδων, δίνοντας στον ΠΑΟΚ μια πρώτη εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους.

Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ και οι υποψήφιοι αντίπαλοι στο Europa League είναι:

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λίλεστρομ

Όσον αφορά το Conference League εκεί θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που δεν προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ.

Έτσι το υπογκρούπ του και οι πιθανοί αντίπαλοι στα play off του Conference League είναι:

RFS – Γιάμπλονετς

Μπραν – Απόλλων Λεμεσού

Ζάλγκιρις Βίλνιους – Χάιντουκ Σπλιτ

Νόα – Σιόν

Βαντούζ – Ίντερ Τούρκου