Δημόσια έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη βοήθειά του, απηύθυνε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 με την Εθνική Ισπανίας, Ζοάν Καπντεβίλα, αφότου οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα για να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Reuters, η αίτησή του Καπντεβίλα για άδεια ταξιδιού απορρίφθηκε επειδή είχε συμμετάσχει το 2016 σε φιλικό αγώνα επίδειξης στο Ιράν, στον οποίο έλαβαν μέρος αστέρες της La Liga. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έκανε tag τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη συνδρομή του Αμερικανού προέδρου.

«Μόλις με ενημέρωσαν ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω στον τελικό μαζί με τα παιδιά μου, επειδή απορρίφθηκε η αίτησή μου για ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας). Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ανυπομονούσα να βρεθώ εκεί μαζί με όλους τους συμπαίκτες μου από την ομάδα του 2010 και με τη σημερινή εθνική, για να τους υποστηρίξουμε.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μου επιτρέπουν να μπω στις ΗΠΑ… και ότι θα χάσω μια τόσο ξεχωριστή στιγμή μαζί με τα παιδιά μου, που αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Καπντεβίλα απηύθυνε επίσης έκκληση προς το υπουργείο Αθλητισμού της Ισπανίας, ενώ στην ανάρτησή του έκανε tag και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντας τη συνδρομή του. Το Reuters ανέφερε ότι επικοινώνησε με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας σχόλιο για την υπόθεση.