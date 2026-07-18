Γαλλία και Αγγλία ολοκληρώνουν απόψε (00:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο Μαϊάμι την πορεία τους στο Μουντιάλ 2026 με την συμμετοχή τους στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Οι «Τρικολόρ» στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία ηττήθηκαν με 2-0, πραγματοποιώντας μία από τις πιο κακές εμφανίσεις τους στο τουρνουά.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν στην τελευταία του εμφάνιση στον πάγκο της Γαλλίας, θα έχει μια απουσία, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σαλιμπά ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ισπανία.

Από την άλλη, μεγάλη απογοήτευση επικρατεί και στην ομάδα της Αγγλίας, η οποία ηττήθηκε από την Αργεντινή με 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Τόμας Τούχελ να δέχεται μεγάλη κριτική για τη διαχείριση του αγώνα.

Ο Γερμανός τεχνικός θα έχει στην διάθεση του για τον αγώνα τον Κουάνσα, αλλά δεν μπορεί να υπόλογίζει στους Λιβραμέντο και Χέντερσον που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών τους.