Χωρίς να χρειαστεί να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, η Ελβετία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας με 2-0 της Αλγερίας και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν βρήκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τους Εμπολό και Εντόι να υπογράφουν τη νίκη που χάρισε στους Ελβετούς το 13ο εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση Κολομβία – Γκάνα (4/7, 04:30).

Η Ελβετία πήρε προβάδισμα μόλις στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της. Στο 10ο λεπτό, ο Μανζάμπι πραγματοποίησε εξαιρετική ενέργεια από την αριστερή πλευρά και γύρισε την μπάλα στον Εμπολό, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-0.

Οι Ελβετοί μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο και στο δεύτερο μέρος, καθώς μόλις στο 46′ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ζακάρια έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Εντόι και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζιντάν, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Με σωστή διαχείριση του προβαδίσματος και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα στη συνέχεια, η Ελβετία διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και συνεχίζει την πορεία της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (87′ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87′ Αμπισέρ), Βάργκας (71′ Ρίντερ) , Μανζάμπι (71′ Όκαφορ), Εμπολό (83′ Αμντούνι).

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκάλι (82′ Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ-Νουρί, Τσερούκι (58′ Γκουίρι), Μπενταλέμπ (72′ Μπουνταουί), Αουάρ (59′ Ατζάμ), Μαχρέζ (72′ Μούσα) , Σαϊμπι, Μάζα.