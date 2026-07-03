Σάλο προκαλεί η υπόθεση μιας τρανς μετανάστριας που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, παρότι ομολόγησε ότι βίασε ένα 14χρονο αγόρι σε τουαλέτα μίνι μάρκετ.

Η 31χρονη Νικόλ Αλεξάνδρα Κοντρέρας-Σουάρεζ, με καταγωγή από την Κολομβία, εισήλθε παράνομα στις ΗΠΑ το 2023 (συνελήφθη τότε για αυτόν τον λόγο) και το 2025 βίασε ένα έφηβο αγόρι στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σουάρεζ ομολόγησε την ενοχή της για βιασμό δεύτερου βαθμού τον Μάρτιο, με αντάλλαγμα μια ελαφριά ποινή έξι μηνών και να μην καταθέσει στο δικαστήριο το θύμα.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν πως εξέτισε την ποινή της όσο καιρό ήταν προφυλακισμένη και τώρα αναμένεται να μεταφερθεί στο Μέντφορντ της Μασαχουσέτης, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένοπλη ληστεία, πορνεία και βιαιοπραγία.

Dad of teen raped by illegal trans immigrant in NYC bodega wants creep deported https://t.co/92VyqBzB4s pic.twitter.com/k1lp4pC2v4 — New York Post Metro (@nypmetro) July 2, 2026

Ο πατέρας του αγοριού που έπεσε θύμα βιασμού, σε δηλώσεις που έκανε, ζήτησε να απελαθεί η 31χρονη, ενώ άσκησε κριτική και στην αμερικανική αστυνομία, καθώς έχει συλλάβει πολλές φορές το συγκεκριμένο άτομο, αλλά φυλακίστηκε μόνο μετά την κακοποίηση του ανήλικου.

«Ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέλεξε να διαπράξει αυτό το έγκλημα του βιασμού. Ελπίζω και προσεύχομαι ο κατηγορούμενος να απελαθεί στη χώρα του και να μην του επιτραπεί ξανά η είσοδος στη χώρα. Δεν ήταν λάθος της στιγμής. Ήταν επιλογή του. Αν αυτό το έγκλημα δεν είχε συμβεί στον γιο μου, σίγουρα θα συνέβαινε στο παιδί κάποιου άλλου», είπε ο εξοργισμένος πατέρας.