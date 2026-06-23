Με ασφυκτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 απέναντι στην Ιορδανία και με το τελικό 1-2 μπήκε δυναμικά στη μάχη της πρόκρισης. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ρασντάν στο 36′, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω μετά την ανάπαυλα, βρίσκοντας δύο τέρματα έπειτα από εκτελέσεις κόρνερ και εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο που την οδηγεί σε «τελικό» πρόκρισης απέναντι στην Αυστρία.

Παράλληλα, η νίκη των Αφρικανών χάρισε την πρώτη θέση του 10ου ομίλου στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Η Αλγερία είχε απειλήσει και στο 33ο λεπτό, όμως ο Αμπντουλάιλα κράτησε ανέπαφη την εστία του, αποκρούοντας την προσπάθεια του ηγέτη των Αλγερινών. Παρά την πίεση που δεχόταν, η Ιορδανία ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 36′. Έπειτα από διαδοχικές μονομαχίες στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Ρασντάν, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως. Η συνεχής πίεση της Αλγερίας απέδωσε καρπούς και στο 82ο λεπτό ολοκληρώθηκε η ανατροπή. Μετά από ακόμη μία εκτέλεση κόρνερ, ο Γκουίρι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Ιορδανίας και με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.