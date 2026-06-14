Η Εθνική Βραζιλίας δεν μπήκε καλά στην φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο με 1-1.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι δεν νίκησε και έτσι σταμάτησε και το σερί που είχε ο Βινίσους με την «Σελεσάο».

Συγκεκριμένα, όποτε σκόραρε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης με την Εθνική Βραζιλίας πάντα η χώρα του νικούσε, τώρα αυτό το σερί σταμάτησε από τους Μαροκινούς.

Το γκολ που πέτυχε στην σημερινή αναμέτρηση ήταν το 10ο σε 50 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά δεν συνδυάστηκε με νίκη.