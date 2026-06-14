Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ 2026. Στο Χιούστον για τον 5ο όμιλο η Γερμανία θα κάνει πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση με αντίπαλο το Κουρασάο, ενώ στο Ντάλας η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ

20:00 EPT2 ΣΠΟΡ

Το παιχνίδι έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, με την Γερμανία να θέλει να αφήσει πίσω της την αποτυχία του προηγούμενου Μουντιάλ και να μπει με το «δεξί» στο τουρνουά και με όσα περισσότερα γκολ μπορεί για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη το Κουρασάο θέλει να δείξει πως είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και δίκαια βρίσκεται στο Μουντιάλ. Στα θετικά του Κουρασάο ο προπονητής της ο 78χρονος πλέον Ντικ Άντβοκαατ ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά από τέτοια δυνατά παιχνίδια.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Το σημαντικότερο ματς του 6ου ομίλου θα διεξαχθεί απόψε στο Ντάλας του Τέξας, μεταξύ της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας. Οι «οράνιε» στην 12η συμμετοχή τους σε Μουντιάλ με ένα πολύ δυνατό ρόστερ θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη στη διοργάνωση και να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν. Από την άλλη οι Ιάπωνες που τα τελευταία χρόνια έχουν ανοδική πορεία θέλουν να κάνουν την έκπληξη και μπουν αυτοί στην θέση του οδηγού στον όμιλο, ώστε να έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς.