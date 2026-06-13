Με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 40.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στον 4ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, ενώ στη σύζυγο του Κέντρικ Ναν επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο.

Η σειρά των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος είχε και φέτος ένταση, φωνές, νεύρα και αρκετή δουλειά για τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος ανακοίνωσε τις νέες αποφάσεις του.

Οι «πράσινοι», λοιπόν, τιμωρήθηκαν με ακόμη δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, τις οποίες φυσικά θα εκτίσουν τη νέα σεζόν, έπειτα από όσα έγιναν στον 4ο τελικό, ο οποίος έγινε την Τετάρτη (10/6) στο Telecom Center Athens.

Από εκεί και πέρα, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο, επειδή κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού έπιασε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου, ο οποίος και ζήτησε να καταγραφεί το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.