Με νέα βαριά καμπάνα τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δημόσιες τοποθετήσεις που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού.

Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με απαγόρευση εισόδου από όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τις ανωτέρω πράξη του ιδιοκτήτη της.

Αναλυτικά η ποινή:

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 20252026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 10.6.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για ένα (1) έτος και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.

Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων

Εκτός από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τιμωρήθηκε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για τα όσα έγιναν στο Game 4 στο «T-Center» απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ποινή:

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές, που διαπράχθηκε στις 10.6.2026, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026 με αντίπαλη ομάδα τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματικό πρόστιμο ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ και ποινή αποκλεισμού για δύο (2) αγωνιστικές μέρες.

Απαλλάσσεται ο Μιχάλης Γεωργαντής υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές, που διαπράχθηκε κατά τον ως άνω αγώνα.