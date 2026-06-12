Καναδάς – Βοσνία (Τορόντο – 22.00)

Ο Καναδάς ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική στιγμή, καθώς δίνει τον πρώτο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου επί εδάφους του και φιλοδοξεί να συνδυάσει την πρεμιέρα με το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της ιστορίας του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς προέρχεται από ένα αήττητο 2025, έχοντας δώσει αποκλειστικά φιλικές αναμετρήσεις, και στηρίζεται στην αγωνιστική της συνοχή και τη σταθερότητα που τη χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα. Παρά ορισμένα προβλήματα τραυματισμών, η αισιοδοξία στις τάξεις των γηπεδούχων παραμένει έντονη.

Στον αντίποδα, η Βοσνία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, δώδεκα χρόνια μετά την παρθενική της συμμετοχή στη Βραζιλία. Η πρόκριση ήρθε μέσα από δύο συγκλονιστικές αναμετρήσεις στα πλέι οφ, όπου απέκλεισε διαδοχικά την Ουαλία και την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα του Μπάρμπαρεζ διαθέτει επιθετικές λύσεις και βρήκε δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια των προκριματικών, ωστόσο η αμυντική της λειτουργία εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει η παρουσία του αρχηγού και ηγέτη της, Εντι Τζέκο, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τα πλάνα της ενόψει της πρεμιέρας.

HΠΑ – Παραγουάη (Λος Άντζελες – 04.00)

Η στιγμή της πρεμιέρας έφτασε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μπαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με υψηλές προσδοκίες και τη στήριξη του κοινού τους, καθώς αποτελούν μία από τις διοργανώτριες χώρες του τουρνουά. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο γνωρίζει πως ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας.

Η εικόνα των Αμερικανών πριν από την έναρξη της διοργάνωσης παρουσιάζει θετικά αλλά και ανησυχητικά στοιχεία. Στο τελευταίο τεστ απέναντι στη Γερμανία έδειξαν ανταγωνιστικό πρόσωπο, γνωρίζοντας ωστόσο την ήττα με 2-1, ενώ εξακολουθούν να προβληματίζουν ανασταλτικά, καθώς δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους εδώ και πολλούς μήνες. Παράλληλα, διατηρούν καλή παράδοση σε πρεμιέρες Μουντιάλ , αφού παραμένουν αήττητοι σε εναρκτήριους αγώνες από το 2010 και μετά.

Απέναντί τους θα βρεθεί μια φιλόδοξη Μουντιάλ , η οποία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2010. Η πορεία της προς τη διοργάνωση δεν ήταν ευθύγραμμη, όμως η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας αποδείχθηκε καταλυτική. Υπό τον Γκουστάβο Αλφάρο, οι Νοτιοαμερικανοί παρουσίασαν εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδο και εξασφάλισαν την πρόκριση με σταθερότητα και συνέπεια. Η ευρεία νίκη με 4-0 επί της Νικαράγουας στο τελευταίο φιλικό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους, σε έναν όμιλο όπου όλες οι ομάδες διατηρούν βάσιμες ελπίδες πρόκρισης.