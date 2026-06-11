Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη το Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει σήμερα σέντρα στο Μεξικό και στο εμβληματικό Στάδιο Αζτέκα, εκεί που στα παλαιότερα Μουντιάλ μεγαλούργησαν ο Πελέ με την Εθνική Βραζιλίας και ο Μαρανόντα με την Εθνική Αργεντινής.

Όλος ο πλανήτης είναι έτοιμος να παρακολουθήσει και πάλι σε μια τελική φάση, τους Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντριτς, αλλά και τους παίκτες που θα μας προσφέρουν την μαγεία του ποδοσφαίρου στα επόμενα Μουντιάλ, όπως ο Λαμίν Λιαμάλ και άλλοι.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγαλύτερο Μουντιάλ. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές τελετές έναρξης 48 ομάδες, 104 αγώνες σε 40 ημέρες και περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ να περιμένουν τον νικητή της διοργάνωσης μόνο από την κατάκτηση του τροπαίου.

Όλοι θα περιμένουν με αγωνία τον νέο νικητή, αν θα είναι η Αργεντινή του Μέσι, η Πορτογαλία του Ρονάλντο, η Ισπανία του Γιαμάλ, η Γαλλία του Εμπαπέ ή η Βραζιλία του Νειμάρ. Αυτή που είναι ήδη νικήτρια στο Μουντιάλ του 2026 είναι η διοργανώτρια αρχή η FIFA, που βλέπει τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 73% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ αυτό του 2022 στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της FIFA για τον επόμενο κύκλο (2027/2030) υπολογίζονται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ! Από αυτά τα 11 δις. ευρώ τα 7,7 προέρχονται από την φετινή χρονιά λόγω του Μουντιάλ.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο Μουντιάλ του 2026 που θα γίνει σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό θα αποφέρουν στην FIFA 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στο Μουντιάλ του Κατάρ τα τηλεοπτικά απέφεραν 2,9. Οι χορηγίες το 2026 ξεπερνούν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 1,5 στο Κατάρ. Παράλληλα στις χώρες της διοργάνωσης τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά ο αντίκτυπος θα φτάσει στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ, με νέες 824 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Μετά από όλα αυτά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) θα μοιράσει 350 εκατομμύρια στις ομάδες (συλλόγους) που θα παραχωρήσουν τους ποδοσφαιριστές τους στις Εθνικές ομάδες για το Μουντιάλ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 70% σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ.

Παράλληλα στις 48 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο φετινό τουρνουά, η FIFA θα μοιράσει συνολικά 650 εκατομμύρια ευρώ (ανάλογα τις θέσεις που θα τερματίσουν) με τον νικητή να παίρνει 50 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα λεφτά είναι πολλά, πάρα πολλά, αλλά δεν παύει να είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, η μεγαλύτερη γιορτή που φέρνει τους φιλάθλους όλου του κόσμου πιο κοντά, μια ποδοσφαιρική μαγεία…

Καλό Μουντιάλ να έχουμε…