Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη υποτροπή και χάνει τη συνέχεια των τελικών της Stoiximan Basket League ενώ ο Κώστας Σλούκας και ο Τσέντι Όσμαν είναι αμφίβολοι για το τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Ρογκαβόπουλος αποχώρησε λόγω τραυματισμού λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο ΣΕΦ, με τους «πράσινους» να ενημερώνουν πως υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι. από την οποία ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα.

Αυτό σημαίνει πως χάνει τη συνέχεια των τελικών καθώς τέθηκε νοκ άουτ ενώ ο Αταμάν δεν ξέρει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Σλούκα και Όσμαν για το τέταρτο παιχνίδι, την Τετάρτη (10/6) στο Telecom Center Athens, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό ώστε να κάνει το 2-2.

Τόσο ο αρχηγός του «τριφυλλιού» όσο και ο Τούρκος άσος δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (9/6) και η συμμετοχής τους στο Game 4 θα κριθεί την τελευταία στιγμή, με τον Όσμαν να έχει περισσότερες πιθανότητες.