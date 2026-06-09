Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, ενώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Για ακόμη μία χρονιά οι τελικοί του πρωταθλήματος προκαλούν πολύ θόρυβο, με τις δύο ομάδες να φωνάζουν για διάφορα θέματα και τους «ερυθρόλευκους» να ζητάνε τιμωρία της έδρας των «πράσινων» για όσα έγιναν στο Game 2, καθώς και ποινή απαγόρευσης εισόδου στον Γιαννακόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός τελικά, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, τιμωρήθηκε όντως με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, ποινή που θα εκτίσει τη νέα σεζόν όμως, όπως αναμενόταν καθώς υπήρχε δεδικασμένο μετά την απόφαση της ΔΕΑΒ για τον αγώνα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.

Από εκεί και πέρα, ο Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ.