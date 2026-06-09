Σε απολογία κλήθηκε ο Εργκίν Αταμάν από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ επειδή έβγαλε το σακάκι του στο δεύτερο ημίχρονο του 4ου τελικού του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη νίκη και να κάνουν το 2-1 και τους «πράσινους» να έχουν παράπονα από τη διαιτησία.

Ήταν ένα παιχνίδι στο φινάλε του οποίου ο Αταμάν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα και μία μέρα μετά κλήθηκε σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή επειδή στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε το σακάκι του.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού το έκανε αυτό λόγω της ζέστης που επικρατούσε, οι κανονισμοί του πρωταθλήματος όμως δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο καθώς θεωρείται ασέβεια προς το προϊόν, οπότε ο αθλητικός δικαστής τον καλεί να απολογηθεί.