Για τη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, τη διαιτησία και τη συνάντηση ανθρώπων του Παναθηναϊκού με την ΕΟΚ, μίλησε ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Δημήτρης Κοντός.

Ο general manager των «πράσινων» ήταν στην προπόνηση της ομάδας την Τρίτη (9/6) ενόψει του τέταρτου τελικού με τους «ερυθρόλευκους» και έκανε δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και από τις δύο πλευρές: «Και από τις δύο πλευρές; Τέλος πάντων, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με κοινή μπασκετική λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Δεν θέλουμε να το προχωρήσουμε, όλοι σας έχετε δει τι έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πως κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη ψυχραιμία μας.

Θεωρούμε πως οι παίκτες, ο προπονητής και ο κόσμος μας είναι νικητές. Άπαντες θα δώσουν το 100% για να ισοφαρίσουμε. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, αλλά και προβλήματα που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε κάθε μέρα. Κυρίως οι παίκτες και οι προπονητές. Αυτοί μοχθούν και δεν παίρνουν ό,τι τους αναλογεί».

Για τις πληροφορίες περί συνάντησης με την ΕΟΚ: «Ναι, έγινε μια συνάντηση, τη ζητήσαμε. Συναντήσαμε τους αξιότιμους κύριους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πηλοΐδη, Μπήτη. Δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε. Κάναμε μια συνάντηση. Καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν παρουσία του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Παππά και της κυρίας Θάνου.

Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματα που καταθέσαμε. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και από εκείνους πώς έχουν κρίνει έως τώρα την παρουσία των διαιτητών».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Με όλες τις αντιξοότητες, με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μπορεί να περίμεναν μια καλύτερη χρονιά, αλλά είναι πάντα δίπλα μας. Είναι συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζουν, θα το καταλάβετε και αύριο. Θα είμαι όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Όλοι μαζί θα πάρουμε τις αποφάσεις για τη συνέχεια με γνώμονα το καλό του Παναθηναϊκού. Όλα όσα βιώνουμε δεν είναι εύκολα να τα αντιμετωπίσεις. Πιστέψτε με, ο Παναθηναϊκός έχει και το σθένος και την ορμή να αντιμετωπίσει τα πάντα».