Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Γιούριεν Τίμπερ στο Μουντιάλ του 2026, καθώς ο διεθνής αμυντικός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στη βουβωνική χώρα.

Η απουσία του 24χρονου ποδοσφαιριστή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «Οράνιε» ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού, με την ολλανδική ομοσπονδία να επιβεβαιώνει τον αποκλεισμό του από την αποστολή.

Όπως γνωστοποιήθηκε από την επίσημη ενημέρωση της ομοσπονδίας, ο δεξιός μπακ της Άρσεναλ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας μετά το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στις 8 Ιουνίου. Ο Τίμπερ είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά ως αλλαγή στην ήττα των Λονδρέζων από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.