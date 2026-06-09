Πλησιάζουν οι ώρες για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικό και στο εμβληματικό Στάδιο Αζτέκα.

Δεκαέξι πόλεις έχουν φορέσει ήδη τα καλά τους για να φιλοξενήσουν την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δύο στο Καναδά, τρεις στο Μεξικό και έντεκα στις ΗΠΑ.

Το αξιοσημείωτο είναι πως κανένα από τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 δεν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ το Στάδιο Αζτέκα είναι το μοναδικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε δύο ακόμη Μουντιάλ αυτό του 1970 και αυτό του 1986.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Το Βανκούβερ και το Τορόντο είναι οι δύο πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ με το με το «ΒC Placedouble-dagger» των 54.500 θέσεων και το «BMO Field» των 45.736 θέσεων.

Βανκούβερ

ΒC Placedouble-dagger

Το Βανκούβερ είναι παραθαλάσσια πόλη και βασικό λιμάνι στον Καναδά. Η πόλη έχει πληθυσμό 662.248 κατοίκων. Το «ΒC Placedouble-dagger», έχει χωρητικότητα 54.500 θεατών και βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης και άνοιξε τις πύλες του το 1983. Ήταν το κύριο στάδιο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010 και τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2010.

Τορόντο

«BMO Field»

Το Τορόντο είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά και η πρωτεύουσα της επαρχίας του Οντάριο με πληθυσμό 2.794.356. Η πόλη είναι χτισμένη στη βόρεια όχθη της λίμνης Οντάριο και αποτελεί ένα από τα πλέον κοσμοπολίτικα αστικά κέντρα του κόσμου. Το «BMO Field» άνοιξε τις πύλες του το 2007 με χωρητικότητα τις 21.566 θέσεις, αλλά για τις ανάγκες του Μουντιάλ η χωρητικότητα αυξήθηκε στις 45.736 θέσεις.

ΜΕΞΙΚΟ

Το Μεξικό θα συμμετάσχει στην διοργάνωση με τρία Στάδια. Το εμβληματικό Στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, το Στάδιο «BBVA» στο Μοντερέι και Στάδιο «Akron» στην Γουαδαλαχάρα.

Πόλη του Μεξικό

Στάδιο Αζτέκα

Η Πόλη του Μεξικού είναι το σημαντικότερο οικονομικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο στη χώρα με 8.851.080 κατοίκους. Εκεί βρίσκεται το εμβληματικό Στάδιο Αζτέκα με χωρητικότητα 87.523 θεατές. Χτίστηκε την δεκαετία του 1960 και μαζί με το Μαρακανά είναι τα μοναδικά στάδια που έχουν φιλοξενήσει δύο τελικούς Μουντιάλ. Στο Αζτέκα φιλοξενήθηκαν οι τελικοί των Μουντιάλ του 1970 και 1986.

Μοντερέι

Στάδιο «BBVA»

Το Μοντερέι βρίσκεται στο βορειοανατολικό Μεξικό με πληθυσμό 1.130.960. Είναι το κύριο εμπορικό κέντρο στο βόρειο τμήμα της χώρας και η βάση πολλών σημαντικών διεθνών εταιρειών. Το Στάδιο BBVA άνοιξε τις πύλες του το 2015 έχει χωρητικότητα 53.500 θεατών και το αποκαλούν «El Gigante de Acero» (Χαλύβδινος Γίγαντας).

Γουαδαλαχάρα

Στάδιο «Akron»

Η Γουαδαλαχάρα βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του Χαλίσκο, το οποίο βρίσκεται στον Ειρηνικό, στη δυτική περιοχή του Μεξικού. Η πόλη έχει πληθυσμό 1.564.514. Το Στάδιο Akron έχει χωρητικότητα 49.813 θεατών. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2004 και ολοκληρώθηκε το 2010.

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ θα γίνει το κύριο μέρος της διοργάνωσης του Μουντιάλ με έντεκα πόλεις και Στάδια να φιλοξενούν τους αγώνες.

Νέα Υόρκη

Στάδιο MetLife

Η Νέα Υόρκη με πληθυσμό πάνω από 8.104.190 κατοίκους αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Στάδιο MetLife βρίσκεται στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ και άνοιξε τις πύλες του το 2010, αντικαθιστώντας το Στάδιο Τζάιαντς. Η χωρητικότητά του είναι 82.500 θεατές.

Ντάλας

Στάδιο AT&T

Το Ντάλας είναι τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Τέξας με εκτιμώμενο πληθυσμό 1.348.886 κατοίκους. Αποτελεί από τα σημαντικότερα βιομηχανικά και χρηματοοικονομικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Στάδιο AT&T έχει ανασυρόμενη οροφή και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2009. Έχει χωρητικότητα 80.000 θέσεων η οποία μπορεί να επεκταθεί στις 105.000 θέσεις.

Κάνσας Σίτι

Στάδιο Arrowhead

Το Κάνσας Σίτι είναι η μεγαλύτερη πόλη στο Μιζούρι. Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 508.090 κατοίκους. Το Στάδιο Arrowhead έχει χωρητικότητα 76.416 θεατών. Το 2010 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λος Άντζελες

Στάδιο SoFi

Το Λος Άντζελες, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ και η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στην πολιτεία της Καλιφόρνια, με περίπου 4,04 εκατομμύρια κατοίκους. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και ψυχαγωγικά κέντρα του κόσμου. Το Στάδιο SoFi με 70.240 θέσεις βρίσκεται στο προάστιο του Λος Άντζελες του Ίνγκλγουντ, στην Καλιφόρνια. Άνοιξε τις πύλες του το 2020 και αποτελεί μέρος του Χόλιγουντ Πάρκ.

Σιάτλ

Lumen Field

Το Σιάτλ, η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Ουάσινγκτον και το σημαντικότερο αστικό και οικονομικό κέντρο στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο πληθυσμός της πόλης του Σιάτλ, ανέρχεται σε 800,000 κατοίκους. Το Lumen Field έχει χωρητικότητα 68.740 θεατών και βρίσκεται σε απόσταση 1,6 χλμ. από το κέντρο του Σιάτλ.

Σαν Φρανσίσκο

Levi’s Stadium

Το Σαν Φρανσίσκο είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Καλιφόρνια με πληθυσμό 926.280 κατοίκους. Η πόλη, βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου του Σαν Φρανσίσκο και είναι το κεντρικό σημείο της περιοχής του Κόλπου. Το Σαν Φρανσίσκο είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αμερικής, μετά τη Νέα Υόρκη. Το Levi’s Stadium βρίσκεται περίπου 64 χλμ. νότια του Σαν Φρανσίσκο. Έχει χωρητικότητα 68.500 θέσεις.

Φιλαδέλφεια

Lincoln Financial Field

Η Φιλαδέλφεια είναι η μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία της Πενσυλβάνια με 1,610,373 κατοίκους. Το Lincoln Financial Field βρίσκεται στη Νότια Φιλαδέλφεια και έχει χωρητικότητα 67.594 θέσεων. Το στάδιο άνοιξε τις πύλες του το 2003.

Μαϊάμι

Hard Rock Stadium

Το Μαϊάμι, είναι παράκτια πόλη της Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Ο πληθυσμός της πόλης του Μαϊάμι, ανέρχεται σε 478.251 κατοίκους. Το Μαϊάμι είναι σημαντικό παγκόσμιο χρηματοοικονομικό, εμπορικό, τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο. Το Hard Rock Stadium άνοιξε το 1987 και έχει χωρητικότητα 64.767 θεατών.

Βοστώνη

Στάδιο Gillette

Η Βοστώνη, είναι παράκτια πόλη στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και ο πληθυσμός της πόλης, ανέρχεται σε 696.959 κατοίκους. Η Βοστώνη, είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο ως Πανεπιστημιούπολη. Το Στάδιο Gillette βρίσκεται στο Φόξμπορο 34 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του κέντρου της πόλης της Βοστώνης. Η εγκατάσταση άνοιξε το 2002 και η χωρητικότητα του είναι 64.828.

Χιούστον

NRG Stadium

Το Χιούστον βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Τέξας. Με πληθυσμό 2,325,353 κατοίκους είναι τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το NRG Stadium κατασκευάστηκε το 2002, με κόστος 352 εκατομμύρια δολάρια και έχει χωρητικότητα 72.220 θέσεων.

Ατλάντα

Mercedes-Benz Stadium

Η Ατλάντα είναι πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τζόρτζια. Ο πληθυσμός της πόλης, ανέρχεται σε 524,068 κατοίκους. Το 1996, διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Στάδιο Mercedes-Benz έχει αναδιπλούμενη οροφή. Άνοιξε το 2017 και το συνολικό κόστος κατασκευής του εκτιμήθηκε σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει χωρητικότητα 71.000 θεατών η οποία μπορεί να επεκταθεί στις 83.000 θέσεις.