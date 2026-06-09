Σημαντική ανατροπή προέκυψε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν δεν έλαβε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός της διοργάνωσης.

Ο Αρτάν αφίχθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ωστόσο οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα έπειτα από διαδικασία ελέγχου που χαρακτήρισαν «ρουτίνας». Η απόφαση επιβεβαιώθηκε τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνοριακού ελέγχου των ΗΠΑ όσο και από τη FIFA.

Ο ρέφερι από τη Σομαλία είχε επιλεγεί ανάμεσα στους 52 διαιτητές που θα συμμετείχαν στο Μουντιάλ που φιλοξενούν από κοινού οι ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό. Μάλιστα, επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής στην ιστορία που θα σφύριζε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, ο Αρτάν κρίθηκε «μη αποδεκτός» λόγω ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ελέγχου. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας μόνο ότι κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά με βάση δεδομένα ασφαλείας, μεταναστευτικής πολιτικής και επιβολής του νόμου.

Η FIFA γνωστοποίησε ότι ο διαιτητής δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ούτε στην προετοιμασία ούτε στους αγώνες του Μουντιάλ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα στις διαδικασίες χορήγησης βίζας ή εισόδου που εφαρμόζουν οι χώρες υποδοχής.

Ο Αρτάν αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διαιτητικές προσωπικότητες της αφρικανικής ηπείρου. Έγινε διεθνής διαιτητής FIFA το 2018, έχει διευθύνει αγώνες του Africa Cup of Nations και το 2025 αναδείχθηκε κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Confederation of African Football. Η απουσία του από το Μουντιάλ συνιστά σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για το ποδόσφαιρο της Σομαλίας.