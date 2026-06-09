Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα της διοργάνωσης έχει πλέον αρχίσει, με το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική να διεξάγεται την Πέμπτη (11/6, 22:00), σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ακόμη Μουντιάλ γεμάτου προσδοκίες και μεγάλα ονόματα.

Ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου βρίσκεται και η Βραζιλία, με τον Κάρλο Αντσελότι να φιλοδοξεί να οδηγήσει τη «Σελεσάο» στην επιστροφή στην κορυφή του κόσμου και στην κατάκτηση του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό εξακολουθεί να αφορά τον Νεϊμάρ. Ο έμπειρος επιθετικός παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος προπονήσεων λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Βραζιλιάνων.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (8/6) έδειξαν αισθητή βελτίωση της κατάστασής του και πλέον ο άσος της Σάντος ανεβάζει ρυθμούς, επιχειρώντας να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο. Στόχος του είναι να προλάβει το πρώτο παιχνίδι της Βραζιλίας στη διοργάνωση, τα ξημερώματα της Κυριακής (14/6, 01:00), απέναντι στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το επόμενο διήμερο θεωρείται καθοριστικό για την ετοιμότητά του, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την πρόοδό του πριν ληφθεί η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του στην πρεμιέρα.