Ο Ρονάλντο Ναζάριο έφερε ξανά στο φως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και φορτισμένες στιγμές της καριέρας του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 1998, όπου η Βραζιλία ηττήθηκε από τη Γαλλία με 3-0.

Ο θρύλος της Σελεσάο, που τότε αγωνιζόταν στην Ίντερ και είχε οδηγήσει τη Βραζιλία στον τελικό με τέσσερα καθοριστικά γκολ, περιέγραψε το σοκ που υπέστη στο προπονητικό καμπ της ομάδας, όταν παρουσίασε επιληπτική κρίση λίγο πριν τον αγώνα.

«Όλα ήταν φυσιολογικά μέχρι το μεσημέρι. Φάγαμε, επιστρέψαμε στο δωμάτιο και ήμουν με τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ξάπλωσα να ξεκουραστώ και νόμιζα ότι κοιμήθηκα. Μετά από λίγο ξύπνησα και είδα γύρω μου γιατρό, τον Ρομπέρτο και παίκτες στον διάδρομο. Μου είπαν ότι είχα πάθει κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο, περιγράφοντας για πρώτη φορά τόσο καθαρά εκείνες τις στιγμές.

Η πρώτη αντίδραση του ιατρικού τιμ ήταν να εισηγηθεί την αποχώρησή του από την ενδεκάδα του τελικού, κάτι που όμως ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Είσαι τρελός; Πώς να μην παίξω στον τελικό; Είμαι καλά, θα κάνουμε εξετάσεις και θα αγωνιστώ», φέρεται να είπε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να μην χάσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του τότε προπονητή της Βραζιλίας, Μάριο Ζαγκάλο, ο οποίος τελικά του έδωσε το “πράσινο φως”. «Σκέφτηκε: αν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου λέει ότι είναι έτοιμος, τότε θα τον εμπιστευτώ», θυμήθηκε ο Ρονάλντο, σε συνέντευξή του στον Γκάρι Λίνεκερ για το FIFA+.

Ωστόσο, η παρουσία του στον τελικό δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη απόδοση. Η Βραζιλία ηττήθηκε καθαρά με 3-0, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ρονάλντο έμοιαζε σκιά του εαυτού του, γεγονός που τροφοδότησε έντονες συζητήσεις και θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν.

«Υπήρξαν απίστευτες θεωρίες, ότι ο τελικός ήταν στημένος, ότι υπήρχε συμφωνία με χορηγούς… Είναι αδιανόητα όλα αυτά. Έπρεπε μάλιστα να δώσω εξηγήσεις και στο Κογκρέσο της χώρας μου», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας πως οι φήμες τον είχαν πληγώσει βαθιά.

Κλείνοντας, ο Βραζιλιάνος άσος τόνισε πως, παρά όσα συνέβησαν, δεν μετανιώνει για την απόφασή του να αγωνιστεί: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ένοχος. Προτίμησα να χάσω παίζοντας, παρά να λείψω από έναν τελικό. Αυτό θα ήταν για μένα χειρότερο».