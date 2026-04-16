Η βραδιά στο Μόναχο δεν άφησε μόνο τον αποκλεισμό ως «πληγή» για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αποκάλυψε και ρωγμές στο εσωτερικό της ομάδας, με την ένταση να ξεχειλίζει σε κρίσιμες στιγμές.

Οι «Μερένγκες» πάλεψαν με πάθος απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και βρέθηκαν τρεις φορές μπροστά στο σκορ, όμως τελικά λύγισαν με 4-3, μένοντας εκτός ημιτελικών του Champions League με συνολικό 6-4.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Μαδριλένοι έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, με επίκεντρο την αποβολή του Εντουάρντο Καμαβινγκά στο 86ο λεπτό. Ωστόσο, η εικόνα έντασης δεν περιορίστηκε σε αυτό.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο 83’, οι κάμερες κατέγραψαν μια χαρακτηριστική σύγκρουση μεταξύ του Βινίσιους Τζούνιορ και του Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο Βραζιλιάνος επέλεξε να ολοκληρώσει μόνος του τη φάση, αγνοώντας τον Άγγλο συμπαίκτη του, κάτι που προκάλεσε έντονη αντίδραση. Η απάντηση του Βινίσιους, σε υψηλούς τόνους, φανέρωσε την πίεση και την εκνευρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο. «Τι θέλεις; Σκάσε και κλείσε το στόμα σου!» του είπε.

Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, κατέβηκε στα αποδυτήρια της «Αλιάνζ Αρένα» και εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τους παίκτες. Με αυστηρό ύφος, φέρεται να χαρακτήρισε τη φετινή πορεία αποτυχημένη και να ζήτησε από όλους να ολοκληρώσουν τη σεζόν με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.

Η ήττα, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές εντάσεις, αφήνει πλέον ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα στη «βασίλισσα».