Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης χάρη σε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και προκρίθηκε στους «4» του Champions League, όπως και η Άρσεναλ με το 0-0 κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Emirates.

Η απάντηση, όμως, δεν άργησε καθόλου να έρθει, καθώς στο 6′ ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ και τη λάθος αντίδραση του Λούνιν, έκανε το 1-1. Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό, οι δύο ομάδες επιθετικά και στο 29′ ο Γκιουλέρ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με ωραία εκτέλεση φάουλ, για το 2-2.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και είχαν ξανά την απάντηση, στο 38′, κάνοντας το 2-2 με το σουτ του Κέιν εντός περιοχής, για να ακολουθήσει στο 41′ το δοκάρι του Βινίσιους και στο επόμενο λεπτό η ασίστ του για τον Εμπαπέ που βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Νόιερ για το 2-3.

Η Ρεάλ ήλεγχε την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες για το 4ο γκολ, δεν το έβαλε όμως και στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι στράβωσε για αυτή… Στο 86′ έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Καμαβινγκά με δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε ένα 10λεπτο και στο 89′ είδε τον Ντίας με σουτ, το οποίο κόντραρε, να κάνει το 3-3, με τη Μπάγερν να παίρνει την πρόκριση με δεύτερη νίκη καθώς στο 94′ ο Ολίσε με υπέροχο πλασέ έγραψε το τελικό 4-3.

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Η εκτός έδρας νίκη με 1-0 στον πρώτο αγώνα είχε ως αποτέλεσμα η Άρσεναλ να είναι με το ένα πόδι στους ημιτελικούς και τελικά… πάτησε και με το δεύτερο, αν και η Σπόρτινγκ το πάλεψε όσο μπορούσε. Οι Πορτογάλοι, άλλωστε, ήταν αυτοί που είχαν και την καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κατάμο με σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι στο 43ο λεπτό.

Στο β’ μέρος οι Λονδρέζοι ήταν πιο επιθετικοί και είχαν φάσεις με τους Έζε, Μαρτινέλι και Μαντουέκε αλλά κανείς τους δεν κατάφερε να σκοράρει, με το 0-0 να παραμένει και τη Σπόρτινγκ να ελπίζει. Χωρίς γκολ, όμως, δεν γινόταν να προκριθεί, με την Άρσεναλ να έχει δοκάρι στο 84′ σε κοντινή κεφαλιά του Τροσάρ και να παίρνει τελικά, με το 0-0, την πρόκριση για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ