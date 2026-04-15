Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ρεβάνς της νίκης της με 2-1 στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και το ξεκίνημα του αγώνα ήταν… εκρηκτικό, με δύο γκολ στα πρώτα έξι λεπτά.

Οι Ισπανοί είναι υποχρεωμένοι να κυνηγήσουν την ανατροπή μετά την ήττα στην έδρα τους και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στην Allianz Arena πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό, καθώς ο Νόιερ έκανε μεγάλο λάθος και ο Γκιουλέρ τον… τιμώρησε με το 0-1.

Η απάντηση των Γερμανών, όμως, ήταν άμεση, καθώς στο 6′ ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από πολύ κοντά, μετά την εκτέλεση κόρνερ και τη λάθος αντίδραση τερματοφύλακα και αμυντικών, έκανε το 1-1.